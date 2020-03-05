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Рубрика: В мире

Как коронавирус изменил жизнь лондонцев

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Похоже, что коронавирус начинает устанавливать свои порядки и откровенно вмешиваться в устоявшийся образ жизни лондонцев. Так, из-за него в Лондоне отменили одну из крупнейших в мире книжных ярмарок, на которую должны были съехаться 25 тысяч издателей, авторов и агентов.

Традиционно на этой ярмарке заключаются сделки на издание самых востребованных бестселлеров. Запланированная на 10 марта "Reed Exhibitions", если бы ее даже не отменили, скорее всего, превратилась бы в "город привидений", так как издатели начали в массовом порядке отказываться от участия. Из списков ожидаемых гостей уже вычеркнули себя такие именитые издательства как "Penguin Random House", "HarperCollins" и "Hachette". Сбежал от участия одного из самых престижнейших мероприятий в книготворчестве и "Amazon".

Фото: kinopoisk.ru
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"Penguin Random House" объяснил свой отказ от присутствия на ярмарке тем, что это делается ради здоровья и благополучия его сотрудников, авторов и партнеров. Издательство "Reed" изначально планировало обойтись без особых жертв, дав совет организаторам лондонской ярмарки избегать рукопожатий и держать метровую дистанцию с собеседником. Однако запланированную в британской столице ярмарку это ухищрение не спасло.

В соседней Ирландии также идут введенные коронавирусом перестроения на марше. В штаб-квартире Google в Дублине тысячи сотрудников последовали распоряжению перейти к работе на дому. Стеклянный комплекс компании начиная со вторника заметно опустел, после того как руководство распорядилось, чтобы восемь тысяч ее служащих перешли на дистанционный режим работы. Все потому, что в понедельник сотрудник компании почувствовал похожие на грипп симптомы. И хотя это никак не напоминало коронавирус, персонал попросили работать удаленно. Тем самым Google протестировала возможность функционирования вне стен штаб-квартиры. Когда сотрудники вернутся в офис, пока неизвестно. Google при этом, как отмечают наблюдатели, готовится к возможному стремительному распространению вируса.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
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Что касается Twitter, то он распорядился перевести на работу из дома пять тысяч своих сотрудников. "Начиная с сегодняшнего дня, мы решительно призываем всех наших сотрудников, работающих по всему миру, выполнять свои функции из дома, если это возможно. Наша задача снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 как для нас, так и для всего окружающего нас мира". Twitter, расквартированный в Сан-Франциско и нанимающий сотрудников во всех странах и континентах, заявил, что перейдет к практике удаленной работы, но при этом сохранит офисы открытыми для тех, кто предпочтет по желанию или по необходимости явиться на рабочее место. Исключениями станут лишь Гонконг, Япония и Южная Корея, где работа из дома является обязательным условием. Работникам и руководству компаний предстоит адаптироваться к новым методам, полагаясь на "облачные базы" и другие технологии.

Между тем Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что мир вступил на неизведанную территорию с учетом того, что новая инфекция свалилась на Китай, но очень скоро распространилась по всему миру.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Ирландия В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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