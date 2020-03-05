Как сохранить окружающую среду в городе и за его пределами

Половина выбросов углекислого газа в городах - от эксплуатации зданий, свалки на 30% укомплектованы строительным мусором, а Россия лидирует в рейтинге ухудшения экологии в последние 10 лет. Об этом говорили эксперты за круглым столом в "Российской газете".

Экологические правонарушения сегодня в числе самых распространенных, отметил адвокат коллегии "Тарло и партнеры" Алексей Попов. Борьбу с ними он считает неэффективной. "Это повелось еще с советских времен. Уже тогда существовала и административная, и уголовная ответственность за причинение ущерба экологии, которые почти не применялись на практике. В приоритете были грандиозные планы пятилетки, а тематические дискуссии об охране окружающей среды носили декларативный характер. К сожалению, сегодня в условиях рыночной экономики ситуация не изменилась: до сих пор нет существенных механизмов, которые могли бы изменить экологическую ситуацию к лучшему", - заключил адвокат.

Директор по коммуникациям фирмы "ВекторСтройФинанс" Наталья Медникова уверена, что все упирается в экологическую культуру населения. Она рассказала о современных тенденциях развития экологичного жилищного строительства, обратила внимание на новые западные веяния, которые позаимствовали отечественные девелоперы. В Европе, например, есть очень интересные решения, с помощью которых застройщики стараются возвратить живой природе отнятые архитектурой пространства. Для этого в высотных домах обустраиваются и озеленяются навесные террасы, а на крышах организуются палисадники. По мнению Медниковой, экологический подход в строительстве должен начинаться с выбора локации. "Приведу простой пример. Хорошая инфраструктура в шаговой доступности - гарантия того, что люди будут реже пользоваться автомобилями, а значит, меньше загрязнять выхлопными газами окружающую среду, потому что им не придется сжигать полбака бензина по дороге на работу и обратно", - отметила она.

Медникова назвала прозорливостью застройщиков обустройство зарядных станций на парковках жилых комплексов, поскольку считает, что через 10-20 лет люди пересядут на электромобили. Она считает значимым для экологии строительство домов со встроенными датчиками света и раздельной системой сбора мусора и поделилась тем, что ее компания отказалась от установки пластиковых стеклопакетов в новостройках, заменив их на менее вредные - алюминиевые окна.

Чтобы возвратить живой природе отнятые архитектурой пространства, в высотных домах озеленяются навесные террасы, а на крышах организуются палисадники

От городской экологии перешли к вопросам сохранения природы. Анастасия Цветкова, руководитель Фонда поддержки экологических разработок и исследований "Озеро Байкал", отметила, что проблема рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината также затрагивает тему ответственного строительства. По итогам визита вице-премьера Виктории Абрамченко в Иркутскую область Байкальск предложено перевести в режим новой экологической зоны с облегченными природоохранными нормами. Это связано с необходимостью проведения мероприятий по утилизации шлам-лигнина. Но подобные меры послабления природоохранного режима вблизи озера должны быть скорее точечными, направленными именно на защиту Байкала, а не системными, ведущими к либерализации норм всей центральной экологической зоны. Байкал - это помимо красивой рекреации и места жизни нескольких десятков тысяч россиян еще и уникальная экосистема, стратегический водный объект, который помимо резервуара пресной воды представляет собой плацдарм для научных исследований и разработок. Приоритет защиты озера Байкал отметил в Послании Федеральному Собранию президент России.