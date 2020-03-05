Как в Японии просто и эффективно борются с коронавирусной инфекцией

Несмотря на наличие коронавируса в Японии, в стране не наблюдается паники. Вместо бесплодных тревог дисциплинированные японцы предпочитают следовать инструкциям, применяя простые, но эффективные способы для предотвращения распространения заболевания.

"Важный культурный фактор японской нации - ответственность перед окружающими. Свойство очень полезное в периоды эпидемий и кризисов, - рассказала "РГ" живущая в Токио культуролог Юлия Стоногина. - И к заявлениям правительства, и к рекомендациям своего минздрава японцы отнеслись со всей серьезностью. Они в массе включили гигиенический режим, идущий из глубины времен. Три его правила звучат почти стихотворно: "Угай, тэ-арай, суймин" (Полоскать горло, мыть руки, высыпаться)".

"Эти правила из поколения в поколение передают местные бабушки и мамы. Считается, что два первые вполне себе гарантируют повышение устойчивости к вирусам, а последнее - психологическое здоровье и общий рост иммунитета. К ежегодным волнам гриппа все притерпелись, поэтому и правила соблюдались слабее, но коронавирус обострил потребность в профилактике, и результат поразил даже медицинских чиновников", - отметила она.

Такая статистика дает надежду, что коронавирус можно победить соблюдением несложных профилактических мер. Правда, их соблюдение для дисциплинированных японцев может быть легче, чем для населения других стран.

Но кроме частного уровня существует еще и социальный: общественное поведение людей и работа общественных институтов в периоды кризисов. Здесь Япония тоже может дать ряд примеров, полезных для изучения. Один из них - забота компаний о своих клиентах. Еще с февраля большие моллы и магазины расставили у входа и во внутренних пространствах алкогольсодержащие спреи для рук. Так же делают гостиницы и, конечно, рестораны. Вообще-то по японским правилам закрытое лицо обслуживающего персонала - своего рода грубость по отношению к клиенту, поэтому без особой надобности маски не использовали. Но теперь магазины вешают извинительные объявления за маски персонала, это делается в заботе о самих клиентах. Маски носят водители такси и автобусов, персонал метро и железных дорог.

"Городской транспорт, особенно метро, выполняют роль важного информационного и образовательного инструмента. Ежедневно в токийском, например, метро пассажирам напоминают, что условиях коронавируса необходимо соблюдение этикетных норм - в первую очередь, ношение масок. Это делают не только автоматические сервисы на японском, китайском и английском языках, но и машинисты поездов, - подчеркнула Стоногина. - Понимая общее напряжение, японцы, даже те, у кого просто сезонная аллергия, прилагают усилия, чтобы не чихать и не кашлять в общественных местах. В этом сезоне в токийском метро стало словно меньше чихающих".

Слишком небольшое количество случаев коронавируса в Японии пока не оказывает заметного влияния на внутреннюю деловую жизнь страны. По всему миру компании используют режим телеконференций и работу с удаленным доступом, дабы избежать необязательных поездок и людских скоплений. В Японии, согласно рекомендациям министерства экономики, промышленности и торговли, меры по отмене касаются мероприятий с количеством предполагаемых участников более ста человек. В иных случаях меры предупреждения вируса японские компании выбирают сами. Но в стране, давшей миру термин трудоголизм, эпидемия коронавируса едва ли будет использована как удобный предлог для снижения рабочих темпов. Не допуская алармизма, японские компании применяют собственные методы для снижения рисков передачи инфекции.

Директор департамента научных исследований Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Накаи Такафуми объяснил, какие именно методы используются.

"Наши семинары и другие локальные мероприятия собирают обычно 50-60 человек, поэтому формального предлога для отмены нет. Да и не хотелось бы останавливать деловую жизнь вообще. Однако на таких мероприятиях мы в настоящее время вводим особые гигиенические меры. Так, расстановка столов для слушателей предусматривает расстояние 2 метра друг от друга, и за ними люди рассаживаются поодиночке. Кроме того, мы обязательно расставляем алкогольсодержащие спреи и просим участников пользоваться ими. Все слушатели семинаров, как правило, используют маски. Думается, что для взрослого населения такие меры являются достаточными для предотвращения заражений друг от друга", - заявил Такафуми.

Рукопожатие никогда не было культурной традицией в Японии, но японцы делали исключения для своих партнеров по глобальному бизнесу. В условиях коронавируса это исключение отменено. Поэтому до окончания коронавирусной инфекции рекомендуется воздержаться от рукопожатий при общении с японцами.

В свою очередь министерство здравоохранения Японии поразило на этой неделе хорошей статистикой. По сравнению с гриппозными сезонами 2017/18 и 2018/19 случаев заболевания вирусом гриппа в эту зиму по всей Японии стало в два с половиной раза меньше. Таким образом, статистика наглядно показывает, насколько эффективным может быть режим профилактики в периоды эпидемий.