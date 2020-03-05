В Москве 8 Марта будет 8-10 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге - не выше плюс 4 градусов. На Черноморском побережье до плюс 20 градусов. В Крыму будет на пару градусов холоднее, но все равно не по-весеннему тепло и солнечно.
При этом за всю историю метеонаблюдений (ведутся в России с 1891 года), зима 2019/20 года была самой теплой. Прежний рекорд, установленный зимой 2015/16 года, превышен на 1,3 градуса. При этом нормы среднесезонной температуры превышены почти повсюду. На большей части территории страны, как отмечают в Гидрометцентре, аномалии составили 6-8 и более градусов. Лишь на северо-востоке (Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ) средняя температура воздуха за зиму примерно соответствовала норме.
Абсолютный максимум средней температуры зимой достигнут как на европейской, так и на азиатской частях страны. Самой теплой в истории прошедшая зима стала в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В Москве впервые средняя температура воздуха за зиму оказалась больше нуля градусов и превысила прежний рекорд 1961 года сразу на 3 градуса.
"Не только в России, но и в целом в Северном полушарии завершившаяся зима - очень теплая, - отметил Вильфанд. - В Евразии средняя за сезон температура превысила норму на 2-8 и более градусов, а в Северной Америке - на 2-4 и более градусов. Только на Аляске прошедшая зима холоднее нормы на 2-4 градуса. Несколько прохладнее обычного ее можно считать на севере Индии и в некоторых акваториях Атлантического и Тихого океанов".
В то же время Вильфанд сообщил, что нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных - в прямом смысле этого слова. Так, в декабре в Москве было всего 8 солнечных часов. А вместе с январем их набралось всего 19. Синоптик добавил, что и в феврале солнце светило очень мало - около 52 часов, то есть на 45% меньше, чем обычно.
Так как сейчас в столичном регионе, как и в большинстве областей центра страны, практически нет снега, то нынешний март будет теплее, чем обычно, считает Вильфанд. Тепло, которое поступает от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и уменьшение сугробов.
Синоптик полагает, что не стоит связывать нынешнюю теплую зиму с глобальным изменением климата. Более точно причину аномалии можно будет назвать через пару лет. По его словам, Москва вряд ли в ближайшие годы станет курортом, но аномально теплые зимы будут повторяться чаще. Но рассчитывать, что каждая зима теперь будет теплой, не стоит.
Ранее в интервью "Российской газете" Вильфанд рассказывал, что климат средней полосы быстро меняется. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса.