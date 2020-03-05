В Международный женский день, 8 Марта, просто не может быть плохой погоды, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Практически на всей территории России синоптик пообещал на эту дату температуру выше нормы. Не повезет лишь жителям Красноярского края, Эвенкии и Якутии. Там в праздничный день прогнозируется минус 25-30 градусов.

К 8 Марта стоит позаботиться не только о цветах, но и о зонтике. Фото: istock

В Москве 8 Марта будет 8-10 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге - не выше плюс 4 градусов. На Черноморском побережье до плюс 20 градусов. В Крыму будет на пару градусов холоднее, но все равно не по-весеннему тепло и солнечно.

При этом за всю историю метеонаблюдений (ведутся в России с 1891 года), зима 2019/20 года была самой теплой. Прежний рекорд, установленный зимой 2015/16 года, превышен на 1,3 градуса. При этом нормы среднесезонной температуры превышены почти повсюду. На большей части территории страны, как отмечают в Гидрометцентре, аномалии составили 6-8 и более градусов. Лишь на северо-востоке (Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ) средняя температура воздуха за зиму примерно соответствовала норме.

Абсолютный максимум средней температуры зимой достигнут как на европейской, так и на азиатской частях страны. Самой теплой в истории прошедшая зима стала в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В Москве впервые средняя температура воздуха за зиму оказалась больше нуля градусов и превысила прежний рекорд 1961 года сразу на 3 градуса.

"Не только в России, но и в целом в Северном полушарии завершившаяся зима - очень теплая, - отметил Вильфанд. - В Евразии средняя за сезон температура превысила норму на 2-8 и более градусов, а в Северной Америке - на 2-4 и более градусов. Только на Аляске прошедшая зима холоднее нормы на 2-4 градуса. Несколько прохладнее обычного ее можно считать на севере Индии и в некоторых акваториях Атлантического и Тихого океанов".

В то же время Вильфанд сообщил, что нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных - в прямом смысле этого слова. Так, в декабре в Москве было всего 8 солнечных часов. А вместе с январем их набралось всего 19. Синоптик добавил, что и в феврале солнце светило очень мало - около 52 часов, то есть на 45% меньше, чем обычно.

Так как сейчас в столичном регионе, как и в большинстве областей центра страны, практически нет снега, то нынешний март будет теплее, чем обычно, считает Вильфанд. Тепло, которое поступает от солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и уменьшение сугробов.

Синоптик полагает, что не стоит связывать нынешнюю теплую зиму с глобальным изменением климата. Более точно причину аномалии можно будет назвать через пару лет. По его словам, Москва вряд ли в ближайшие годы станет курортом, но аномально теплые зимы будут повторяться чаще. Но рассчитывать, что каждая зима теперь будет теплой, не стоит.

Ранее в интервью "Российской газете" Вильфанд рассказывал, что климат средней полосы быстро меняется. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса.