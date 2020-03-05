Новости

Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 15:40
В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 15:12
В Сети появились первые фото нового, "реалистичного" бэтмобиля 13:14
Фея-крестная в ремейке "Золушки" станет бесполым негром 13:05
Экс-солистка "ВИА Гры" Седокова рассказала о домогательствах 11:31

Каннский фестиваль сериалов перенесен из-за коронавируса

Новости
    05.03.2020, 16:13
Текст:   Олег Усков

"Уложив" киноиндустрию Азии, коронавирус продолжил бесчинства на других территориях. Ранее сообщалось о проблемах со съемками новой части серии "Миссия невыполнима" и переносе долгожданной премьеры 25-го "Бонда".

А вот еще одна тревожная "ласточка" - Canneseries, фестиваль сериалов в Канне, который должен был проходить с 27 марта по 2 апреля, перенесен. И если ничего экстраординарного не произойдет, теперь мероприятие состоится лишь в октябре.

Кроме того, на осень перенесён и телевизионный рынок MIPTV.

Такая информация появилась сегодня на официальных аккаунтах мероприятия.

Президент фестиваля Флер Пеллерен уточнил, что решение перенести фестиваль далось непросто, но защита гостей и участников смотра для организаторов - во главе угла.

Как отметили наблюдатели, не исключено, что теперь может быть перенесен и Каннский МКФ на Лазурном берегу, который стартует в мае.

Новости

Премьеру нового "Джеймса Бонда" отложили из-за коронавируса 11:05
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 04.03.2020
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 04.03.2020
Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big 04.03.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 04.03.2020
Главную роль в сериале "Властелин колец" сыграет Макс Болдри 04.03.2020
Появилось видео со съемок четвертого сезона "Очень странных дел" 04.03.2020
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 04.03.2020
Актера Тимоти Хаттона обвинили в педофилии и групповом изнасиловании 03.03.2020
Мадонна упала во время концерта и расплакалась 01.03.2020
⧣ Франция
Фото: Stage Entertainment Rus
Руководство "французского "Оскара" ушло в отставку из-за скандалов 17.02.2020
"Офицер и шпион": один из самых громких судебных процессов в истории 06.02.2020
Видео: "Прибытие поезда" выложили со звуком в высоком качестве 06.02.2020