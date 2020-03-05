Каннский фестиваль сериалов перенесен из-за коронавируса

"Уложив" киноиндустрию Азии, коронавирус продолжил бесчинства на других территориях. Ранее сообщалось о проблемах со съемками новой части серии "Миссия невыполнима" и переносе долгожданной премьеры 25-го "Бонда".

А вот еще одна тревожная "ласточка" - Canneseries, фестиваль сериалов в Канне, который должен был проходить с 27 марта по 2 апреля, перенесен. И если ничего экстраординарного не произойдет, теперь мероприятие состоится лишь в октябре.

Кроме того, на осень перенесён и телевизионный рынок MIPTV.

[NEWS] 📅 CANNESERIES ANNONCE LES NOUVELLES DATES DE LA SAISON 03 ⤵️ pic.twitter.com/YNNAgPLYET — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 4, 2020

Такая информация появилась сегодня на официальных аккаунтах мероприятия.

Президент фестиваля Флер Пеллерен уточнил, что решение перенести фестиваль далось непросто, но защита гостей и участников смотра для организаторов - во главе угла.

Как отметили наблюдатели, не исключено, что теперь может быть перенесен и Каннский МКФ на Лазурном берегу, который стартует в мае.