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05.03.2020 10:43
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын поддержал Мун Чжэ Ина в борьбе в COVID-19

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Лидеры Севера и Юга Кореи обменялись письмами. Ким Чен Ын выразил поддержку Мун Чжэ Ину, выразив уверенность, что народ Юга победит коронавирус. В ответном послании южнокорейский лидер поблагодарил Кима.

"Вчера председатель Госсовета КНДР направил в адрес президента Республики Корея письмо. В нем Ким передал слова поддержки народу Юга, который борется с коронавирусом COVID-19. Также Ким выразил уверенность, что Южная Корея обязательно победит инфекцию", - заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов помощник президента РК по связям с общественностью Юн До Хан.

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По словам Юна, в письме Ким Чен Ын также выразил озабоченность здоровьем Мун Чжэ Ина. "Ким добавил, что он "будет тихо надеяться на то, что Мун Чжэ Ин преодолеет ситуацию с коронавирусом", а также направил президенту Мун "свою неизменную дружбу и доверие", - отметил Юн.

Помощник президента РК отметил, что Ким Чен Ын также затронул тематику политической ситуации вокруг Корейского полуострова, но при этом чиновник не стал предоставлять подробности.

Как сообщили в администрации президента РК, президент Мун Чжэ Ин в этот же день направил в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына ответное письмо, в котором поблагодарил за поддержку.

Отметим, что этот шаг со стороны Ким Чен Ына стал приятным сюрпризом для руководства Южной Кореи и Мун Чжэ Ина. Хотя Мун пытается развивать связи с Пхеньяном, этому мешает позиция США, которой Сеул не хочет бросать открытый вызов. В последнее время Север игнорировал все попытки Юга возобновить межкорейский диалог. На днях младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает высокий пост в ЦК Трудовой партии Кореи, выступила с первым личным заявлением, в котором раскритиковала политику Южной Кореи. На этом фоне личное письмо явно дружеского характера со стороны Ким Чен Ына Мун Чжэ Ину оказалось полной неожиданностью.

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