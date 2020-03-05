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05.03.2020 03:32
Рубрика: В мире

Чтобы доля не была горькой

Участников жилищного строительства защитит государство
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 46(8100)
Депутаты парламента Киргизии рассмотрят поправки в Жилищный кодекс (ЖК) республики. Изменения должны устранить пробелы в законодательстве о защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Поправки разработали в правительстве КР. Поводом стала серия громких скандалов, когда люди, вложившие свои деньги в строительство жилья, остались в результате без средств и квартир.

В 2016 году группа депутатов парламента уже разрабатывала законопроект, который бы исключил риски в долевом строительстве. Однако тогда правительство вынесло отрицательное заключение на инициативу народных избранников. Кроме того, против выступили застройщики.

Не было поддержано тогда и компромиссное предложение кабмина страховать будущие квартиры. Стройкомпании заявили, что это приведет к значительному подорожанию квадратных метров, а страховщики оказались не готовы к предоставлению подобного рода услуг.

- Сегодня в республике насчитывается около четырех тысяч обманутых дольщиков, - рассказала корреспонденту "РГ" депутат парламента Аида Исмаилова. - Причем я не уверена, что это окончательная цифра. Мы знаем только о тех, кто попытался, хоть и безуспешно, вернуть вложенные деньги, обратившись в суд или в правоохранительные органы. Однако есть и такие граждане, которые до сих пор ждут окончания строительства в надежде, что получат жилье. Должна сказать, что вопросы обманутых дольщиков в стране не решались более десяти лет.

Фото: Влад Ушаков
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- На это обратили внимание, когда дело дошло уже до жертв. Я имею в виду скандалы вокруг строительной компании "Альянс курулуш плюс". На протяжении уже более трех лет ситуация не меняется. Материалы рассматривались по нескольку раз в судах различных инстанций, но спору конца и края не видно. Дошло даже до летального исхода. Если помните, там после одного из судебных решений у 45-летнего мужчины, который вложил в будущую квартиру все деньги, не выдержало сердце, и он скончался в больнице, - добавила она.

По словам Аиды Исмаиловой, существенными поправками, которые сегодня предлагают внести в Жилищный кодекс, являются закрепление в нормативно-правовых актах понятия "долевой участник" и обязанности застройщика провести экспертизу проектно-сметной документации и государственную регистрацию права собственности на земельный участок, где будет возведен объект.

Договор долевого участия будут заверять нотариально и регистрировать в специальном госоргане. Предусматривается также и защита средств дольщиков. Деньги предложено аккумулировать на счетах, а у их владельцев должна быть возможность отслеживать финансовые операции.

- Думаю, что поправки, которые разработало правительство, помогут защитить людей, которые в будущем решат принять участие в долевом строительстве, - рассказала глава общественного объединения "Горькая доля" Бану Мамбетакунова . - Открытие специального счета и прозрачность расходования денежных средств обезопасят людей от мошенников.

Строительные компании, кстати говоря, на этот раз отнеслись к поправкам с одобрением. По мнению бизнесменов, они существенно отличаются от тех, что были предложены в 2016-м, в частности ставят всех участников долевого строительства в равные условия.

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