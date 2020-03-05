Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Новости

Mercedes-Benz снимет с производства S-Class 09:31
В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса 09:30
Хабаровчанкам на 8 марта подарят бесплатный проезд 09:25
Омичка бросила четырехмесячную дочь в отделе полиции 09:13
В Магадане мужчина ножом ранил двоих человек из-за громкой музыки 09:12
"Внедорожный" Lada Xray получил систему "Яндекс. Авто" 09:00
В Гродно презентовали книгу об истории Августовского канала Александра I 09:00
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию 08:47
Видео: обочечник объезжал пробку на Ярославском шоссе и увяз в грязи 08:40
Игрок "Тоттенхэма" подрался с болельщиком после поражения в Кубке Англии 08:26
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко 08:12
В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 без пробега 08:01
Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа 07:58
Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука 07:48
В России может измениться система оплаты отпусков и декретов 07:41
Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП 07:34
Сенатор США призвал дать КНР послабления по торговой сделке 07:30
Названа причина быстрого развития рака кожи, не связанная с загаром 07:30
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 784 тысячи баррелей 07:19
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет 06:38
В Сингапуре коронавирус обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира 06:20
В Индонезии инфицированных коронавирусом изолируют на необитаемом острове 06:19
На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков 05:37
В Бурятии сирот переселили из аварийного дома через суд 05:30
Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 09:34
Рубрика: Экономика

Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основной причиной заложенности россиян по кредитам являются финансовые трудности. На это ссылается порядка 58% заемщиков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Фото: Photoxpress
Вернет ли банк страховку за погашенный досрочно кредит

В среднем каждый четвертый россиянин испытывает трудности с погашением обязательств по кредиту. Среди основных причин просрочки - падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потеря работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%). Нередко причинами долга становятся неумение грамотно распланировать свои финансы, а также семейные обстоятельства.

Есть и те, кто не хотят платить по кредиту, так как не согласны с суммой долга. Таковых насчитывается 9%. Еще 6% допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платеж. Около 5% заемщиков эксперты относят к мошенникам, которые взяли ссуду и не планировали ее погашать.

При этом каждый десятый россиянин готов оплатить просроченную задолженность только после соответствующего решения суда. Однако тяжбы - процесс не быстрый. Возврат долгов начинается примерно через 9-12 месяцев после решения суда, а вернуть удается лишь 14% от задолженности.

По словам Мехтиева, избежать общения с сотрудниками коллекторских агентств россиянам позволит лишь своевременная и полная оплата долгов.

Фото: iStock
Российские банки резко снизили объем выдачи кредитных карт

"Но если возникли проблемы, рассматривайте коллектора как консультанта, с которым можно и нужно обсудить, как выйти из ситуации неплатежей. Диалог всегда лучше, чем глухая самоизоляция - ведь долги не исчезнут сами по себе", - рекомендует Эльман Мехтиев.

По данным Центробанка РФ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь 2020 года вырос на 0,8% и составил 17,6 триллиона рублей. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме займов за месяц выросла на 0,1 процентного пункта - до 4,6%. В работе коллекторских агентств сегодня находится 7 миллионов кредитов на сумму более триллиона рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

Главное сегодня

В России может измениться система оплаты отпусков и декретов
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ