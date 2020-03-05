Весна только началась, поэтому невероятно хочется солнца и ярких красок.

"Конфаэль" осуществляет эти желания - и на коробках конфет, шоколадных открытках, мини-плитках из серии "Весна-лето 2020" распускаются охапки цветов, порхают бабочки, открываются морские просторы, а фруктово-ягодные начинки конфет из настоящего шоколада манят яркими натуральными вкусами.

Открытка из цветного шоколада, серия "Французский стиль".

Выпуском нового каталога компания отмечает свое 20-летие. Сюда вошли обновленные коллекции из числа тех, что за время существования бренда стали бестселлерами.

Это собрание самых популярных дизайнерских решений порадует постоянных клиентов компании, отдающих предпочтение по-настоящему качественным кондитерским изделиям в великолепном подарочном оформлении.

Все, что вы желали увидеть снова, собрано в одном красочном каталоге. При этом "Конфаэль" умеет сочетать традиции с новизной.

"Французский стиль" - утонченная коллекция, вдохновленная Провансом. "Лебединое озеро" - символ русского балета и театрального закулисья. "Кармен" - история прекрасной и непокорной цыганки. "Итальянский шик" - щедрая россыпь сладких презентов, декорированная орнаментами в духе Ренессанса.

Каталог "Весна-лето 2020" порадует и любителей ретро, и тех, кто ищет новые идеи для сладких подарков.

"Завораживающая красота" - феерия ярких принтов на основе узора пейсли. "Кружевная поэзия" - невинное очарование полевых цветов и белоснежных вологодских кружев.

"Конфаэль" умело сочетает традиции с новизной: даже для постоянных поклонников в коллекции есть сюрпризы.

В каталог включен раздел "Конфеты ручной работы", в котором можно каждое изделие внимательно рассмотреть в разрезе и ознакомиться с описанием рецептуры. Рядом с уже традиционными шоколадными открытками представлены живописные шоколадные картины, которые художники-шоколатье создают вручную на основе растительных пигментов и настоящего белого шоколада.

К традиционным видам шоколада - горькому, молочному и белому - добавился экзотический зеленый (с чаем матча), оранжевый (с манго) и сиреневый (с лавандой).