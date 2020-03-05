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Рубрика: В мире

Убытки от инфекции

Коронавирус угрожает ведущим отраслям экономики Киргизии
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 46(8100)
Все авиапассажиры, прибывающие в аэропорт "Манас", проходят проверку санитарно-карантинной службы. Фото: Kyrtag.kg Все авиапассажиры, прибывающие в аэропорт "Манас", проходят проверку санитарно-карантинной службы. Фото: Kyrtag.kg
Все авиапассажиры, прибывающие в аэропорт "Манас", проходят проверку санитарно-карантинной службы. Фото: Kyrtag.kg
Вспышка коронавируса COVID-19 в Китае может замедлить темпы развития киргизcкой экономики. По оценкам правительства, сокращение торговли с КНР из-за вынужденного закрытия транспортного сообщения с Поднебесной может привести к снижению производства легкой промышленности, уменьшению объема таможенных платежей и налоговых поступлений в бюджет.

- В первом квартале года, возможно, сильное снижение темпов развития наблюдаться не будет, - заявил в парламенте глава минэкономики Киргизии Санжар Муканбетов. - В этот период экономическая активность традиционно низка из-за новогодних каникул в КР и праздников в Китае. Снижение объема импорта пока небольшое, но, если ситуация не изменится, картина может ухудшиться.

Тревожные прогнозы связаны с тем, что реальный сектор экономики Киргизии тесно связан с поставками из Китая. Согласно оценкам правительства, половина всего объема импорта из КНР приходится на так называемую "экспортную составляющую" - товары, которые затем перепродаются на рынки других стран либо служат сырьем для производства местной продукции. В том числе для одной из важнейших отраслей - легкой промышленности.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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В наиболее уязвимом положении может оказаться экспортоориентированная отрасль - швейное производство. Местные производители одежды закупают большие партии тканей и фурнитуры в КНР, а сегодня работают на сырье, которое поступило в республику в конце прошлого года. С середины января 2020-го поставки из Поднебесной либо кратно сократились, либо прекратились вообще.

Предполагалось, что китайский импорт можно временно заменить сырьем из Турции (ТР). Эта страна до последнего времени считалась вторым по объему поставщиком материалов, который используют в работе киргизские швейники. Но, как признаются производители, Турция не может стать альтернативой Китаю по двум причинам.

- Ткани и фурнитура из Турции качественные, но в полтора-два раза дороже, - сетует менеджер одной из швейных фирм Жумабек Абдиев. - Стоимость материалов обязательно скажется на конечной цене одежды, произведенной из таких материалов, и, соответственно, нашей конкурентоспособности. Но это полбеды. Турция решила закрыть границу с Ираном - из-за вспышки коронавируса. А товары из ТР везут к нам автотранспортом через Иран.

По словам местных экспертов, проблема может усугубиться еще и тем, что производители не смогут выполнить обязательства перед партнерами в России и Казахстане, а именно в эти страны в основном и поставляется продукция легкой промышленности республики. Заказы на товары поступили еще осенью, срыв поставок может привести к потере выгодного рынка и доверия. Кроме того, многие предприниматели вынуждены брать в банках кредиты на развитие производства. Как и из чего погашать долги перед финансовыми учреждениями?

Фото: med.kg
В Киргизии опасаются завоза в республику коронавируса из Китая

Правительство обещает оказать поддержку местным производителям. Министерству экономики, к примеру, уже поручено разработать план антикризисных мер по недопущению спада экономических показателей из-за проблем в КНР.

Глава ведомства тем временем предлагает производителям одежды обратить внимание на альтернативные рынки, которые могут обеспечить легкую промышленность сырьем. Ткани и фурнитуру, как полагает чиновник, можно приобретать в Индии, Индонезии, Пакистане, Корее, Объединенных Арабских Эмиратах или в географически близких постсоветских странах - Узбекистане и Туркменистане.

- Мы ищем альтернативные рынки и обратились в посольства за рубежом, - призывает к спокойствию министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов. - Правительство проводит работу по импортозамещению, и первые результаты уже есть. В марте в Бишкеке пройдет ярмарка, на которой будут представлена продукция из других стран, производящих ткани или фурнитуру. Но синтетические материалы, которые часто используются в нашей легкой промышленности, производят в основном в Китае.

Коронавирус, однако, создал проблемы не только швейному производству. COVID-19 нанес ущерб грузоперевозчикам. Глава Ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев в беседе с местными журналистами заявил, что закрытие границ привело к сокращению числа рейсов. Ряд перевозчиков вынужденно остановил работу. Вспышка коронавируса в перспективе может повлиять и на продовольственный рынок, поскольку в Киргизию из КНР поставляли фрукты и некоторые виды мясной продукции.

Кстати

По данным минэкономики Киргизии, объем импорта из Китая составляет около 140-150 миллионов долларов в месяц. Примерно 70 миллионов из этой суммы приходится на долю товаров, закупаемых для внутреннего потребления.

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