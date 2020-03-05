Косачев: Новые договоренности Турции и РФ дают повод для оптимизма

Важнейшие переговоры между президентами России и Турции завершены. Ключевое - найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе. Переговоры были ожидаемо непростыми, но тем весомее итог. А он заключается не просто в рукопожатиях под камеру, и не только в заявлениях о продолжении работы по Идлибу. Хотя, с учетом накала обстановки до того, и это было бы отличным результатом. Однако согласован конкретный и подробный совместный документ по урегулированию в Сирии.

Основное: Россия и Турция создадут коридор безопасности в сирийской провинции Идлиб в районе трассы М4, а с 15 марта стороны начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4. Кроме того, в ночь с 5 на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня. При этом подтверждена приверженность суверенитету Сирии, а также согласие в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения.

Напомню, что встреча сама по себе стала если не сенсацией, то точно для многих неожиданным событием. Эскалация обстановки в Идлибе, гибель турецких и сирийских военных и, не в последнюю очередь, массированная информационная кампания Запада в трагических и полуистерических тонах, как это бывает всегда, когда наступают не прозападные силы - все это не только делало возможность личной встречи Путина и Эрдогана весьма шаткой, но и вообще привело к разговорам об очередной русско-турецкой войне.

Однако три фактора были за встречу. Во-первых, негативный опыт прежних лет (а там, как мы помним, была даже гибель российских военных), который, тем не менее, удавалось преодолевать именно в личном диалоге лидеров. Во-вторых, взаимное уважение интересов, несмотря на многие разногласия в оценках и подходах. Но, опять же, альтернативой переговорам о разногласиях может быть лишь выяснение отношений на поле боя, а ни одной из сторон это точно не нужно. Понятно, что желающих стравить Россию и Турцию гораздо больше, чем заинтересованных в добрых отношениях между ними, но это не повод идти на чужом поводу. Наконец, в-третьих, отдал бы должное подчеркнуто дипломатической линии В. Путина в международных делах, в отличие от западного подхода, основанного на угрозах и санкциях для продавливания "единственно верной" - то есть западной - позиции.

"Проблемы? Давайте встретимся и обсудим" - этот подход Москвы неизменен уже много лет, и каждый раз, когда его не разделяли наши визави (то ли считая его слабостью, то ли не считаясь с нашими интересами), начинались проблемы. О которых мы предупреждали заранее. Судя по всему, президент Эрдоган, при всей его воинственности, также почувствовал вкус к дипломатии, которая может сберечь много жизней и развязать те узлы, которые кажутся безнадежными.

Поэтому уже вначале встречи оба лидера больше сказали именно о российско-турецких отношениях, которые, по мнению главы Турции, достигли пика, и, которыми мы, как отметил В.Путин, очень дорожим. Это не просто дань вежливости, а, пожалуй, четвертый фактор, делавший встречу важной и нужной обоим политикам - уровень взаимных связей, которые имеют в прошлом, включая недавнее, так много преодоленных проблем, что их хорошее состояние имеет само по себе ценность не меньшую, чем разрешение ситуации в Идлибе.

Сегодня две эти вещи напрямую увязаны между собой, и альтернативы полной реализации договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе, попросту нет. Сегодня - новый документ в развитие этих договоренностей. И это дает повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе - далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана - получилось, и это главное.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.