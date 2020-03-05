Искусственную человеческую кожу предлагают создать с помощью медузы

Атлантическую медузу Cassiopea andromeda можно использовать для создания искусственной кожи в целях восстановления кожного покрова человека. Работа мексиканских исследователей по этой теме опубликована в Science Direct.

При регенерации клеток кожи используют специальные подложки из внеклеточного матрикса - основы соединительной ткани, которые можно "заселять" новыми клетками. Как правило, их создают из кожи животных, например, свиней или коров, что имеет свои плюсы и минусы.

Так, по религиозным соображениям не все люди готовы к таким "имплантам". Так как коллаген и другие белки внеклеточного матрикса есть и у морских беспозвоночных, а стрекающие обладают очень полезными в медицинских целях биомолекулами, использование медузы решило бы проблему.

Покров морского обитателя очень напоминает структуру человеческой кожи. Эту особенность медузы можно использовать для восстановления участков в местах ожогов и ран.

Для этого клетки животного необходимо заменить клетками человека, что не нарушит эластичности материала и не приведет к возникновению токсичности, что подтвердилось проведенным учеными анализом.