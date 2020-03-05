Конституционный суд РФ обязал государственные органы власти компенсировать убытки граждан, причиненные им в результате ограничения права частной собственности. В решении суда подчеркивается, что это должно быть сделано даже в тех случаях, когда действия властей были правомерными.

Правоприменительная ситуация, потребовавшая проверки на соответствие Конституции РФ, возникла вокруг статьи 57 Земельного кодекса РФ. Статья предусматривает возмещение убытков, причиненных гражданину изменением целевого назначения земельного участка. Однако Ирине Бутримовой суды в этом отказали на том основании, что в ее случае произошло ограничение права собственности "по иным основаниям". Дело в том, что в 2009 году в Савинском сельском поселении женщина приобрела участок для ИЖС, кадастровая стоимость земли на тот момент составляла 5,8 миллиона рублей. А в 2015 году правительство Новгородской области вынесло постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения Хутынский Варлаамов монастырь, руины которого датируются XVI веком. Участок Ирины, попавший в их границы, стал "территорией общего пользования" со стоимостью 1 рубль. И на частной земле теперь запрещено не только строительство с изменением габаритов зданий, но даже закладка садов, заслоняющих вид на монастырь.

Позиция высшей юридической инстанции страны обоснована ранее вынесенными решениями КС, поэтому постановление по делу вынесено без проведения публичных слушаний. Прежде всего судьи напомнили, что неприкосновенность права частной собственности является одной из основ конституционного строя России. И хотя государство вправе вмешиваться в подобные отношения, однако любые действия такого рода не должны быть произвольными. При этом охрану объектов культурного наследия тоже следует отнести к конституционным ценностям. Преамбула Основного Закона страны закрепляет уважение к "памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству". Баланс личных и общественных интересов в подобных случаях требует неукоснительного соблюдения "конституционно обоснованных принципов справедливости, разумности и соразмерности".

Статья 35 Конституции РФ требует предварительного и равноценного возмещения в случае принудительного отчуждения имущества для государственных нужд, напомнил КС. Вопрос об основаниях для такого возмещения в связи с ограничениями права собственности на землю устанавливает Земельный кодекс, но ограничения могут быть вызваны как противоправными, так и правомерными действиями органов госвласти. Эти различия в законе не определены, о чем свидетельствуют и отсутствие единообразия в судебной практике, и расхождения во мнении между представителями органов законодательной и исполнительной власти в КС РФ.

Кадастровая стоимость земли на момент покупки составляла 5,8 миллиона рублей. Но в 2015-м году участок Ирины обесценился до одного рубля

С учетом изложенных доводов суд постановил считать положения статьи 57 Земельного кодекса РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они в случае правомерных действий органов власти "в силу своей неопределенности не позволяют однозначно определить условия возмещения". Федеральному законодателю поручено доработать положения кодекса и связанных с ситуацией нормативных актов. Однако дело Ирины Бутримовой должно быть пересмотрено еще до вступления этих изменений в силу.

- Впредь до внесения соответствующих изменений основанием для возмещения убытков, причиненных собственникам земельных участков ограничением их прав на землю органом государственной власти или органом местного самоуправления по причине правомерного установления или изменения зоны охраны объекта культурного наследия, является само наличие убытков, вызванных правомерными действиями этого органа, - постановил КС.