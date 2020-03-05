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05.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля попал под "качели"

Текст: Роман Маркелов
Пока история с коронавирусом продолжается (и будет продолжаться как минимум весь ближайший месяц), рынки не смогут окончательно стабилизироваться - даже если ФРС США и другие центробанки продолжат снижать ставки. Неопределенность будет сохраняться и на сырьевых рынках, считают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.
РИА Новости РИА Новости
РИА Новости

Во вторник ФРС экстренно понизила диапазон базовой процентной ставки сразу с 1,5-1,75% до 1-1,25% (до этого вне плана ставка не понижалась с кризиса 2008 года). Курс рубля отреагировал на это чередой укреплений и снижений. Примерно такими же "качелями" ответили на решение ФРС и другие валюты развивающихся стран, и американский фондовый рынок.

Фото: iStock
Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США

По прогнозу Донец и Мелащенко, на таком фоне в марте можно ожидать сохранения курса в среднем вблизи текущих уровней - около 66 рублей за доллар. Однако повышенная волатильность в формировании курса российской валюты все равно может сохраняться, добавляют они.

В 2020 году Донец и Мелащенко ожидают среднего курса в 65 рублей за доллар при средней цене нефти марки Brent 60 долларов за баррель. Но при сохранении цен на нефть на текущем уровне (около 53 долларов за баррель) до конца года, курс может сложиться уже ближе к 68 рублям за доллар, считают они.

Фото: iStock
Имеет ли курс рубля шансы вернуться к росту

По мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, о конкретных прогнозах по рублю пока говорить сложно: слишком много факторов неопределенности. "Пока придерживаемся старой схемы, ориентированной на цены на нефть и не принимающей в расчет динамику привлекательности высокодоходных рынков: при цене барреля 45-50 долларов курс доллара должен составлять 68-75 рублей, при 40-45 долларах за баррель - 75-85 рублей", - говорит аналитик. По словам Евстифеева, если ОПЕК+ удастся своими мерами удержать цену нефти выше 50 долларов за баррель, то курс должен остаться в диапазоне 65-67 рублей за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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