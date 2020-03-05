РФ и Турция создадут зону безопасности в сирийском Идлибе

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва и Анкара решили прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 6 марта 2020 года.

"Второе - создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение 7 дней", - заявил Сергей Лавров.

Кроме того, он отметил, что 15 марта 2020 года начнется совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба (2 км западнее Сераканов) до населенного пункта Айн эль-Хабр.

Сергей Лавров также отметил, что дополнительный протокол вступит в силу с момента подписания, совершенного в Москве 5 марта 2020 года в трех экземплярах - на русском, турецком и английском языках.