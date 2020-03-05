Ювелирный бренд Mercury, что собирает в своих украшениях уникальные драгоценные камни самого высокого качества: подобной коллекции исключительных по своим характеристикам камней больше нигде в России нет. Все они отобраны геммологами и имеют международную сертификацию, а к изделиям прилагается сертификат подлинности Mercury.

Лаконичный дизайн и искусная работа мастеров из Италии способствуют высокой оценке этих украшений профессионалами и клиентами.

В 2018 году для национального конкурса красоты "Мисс Россия" ювелирная компания Mercury создала корону, вдохновившись диадемой императрицы Александры Фёдоровны, супруги императора Николая II. В центре короны, на верхушках "куполов" и у основания ювелиры расположили 203 жемчужины южных морей и Акойя. Бриллианты, сапфиры, рубины и жемчуг они собрали в ассиметричные узоры, напоминающие фейерверки.

Корона для национального конкурса красоты "Мисс Россия".

Мотивы этой короны послужили основой новой коллекции украшений в линии Mercury Classic. Узоры воплощены в форме сердец, цветов и овалов, украшенных бриллиантами. В коллекцию вошли украшения из розового и белого золота.

Серьги из белого золота с бриллиантами по мотивам короны.

В основе каждого изделия - драгоценный камень: бриллиант, рубин, сапфир или изумруд

После первого монобрендового ювелирного бутика Mercury в отеле "Метрополь" в 2018 году компания вскоре открывает еще два монобрендовых бутика - в ЦУМе и в Барвихе Luxury Village. Пространство бутиков будет выполнено в традициях марки: полностью в золотых тонах.

Бутик Mercury.

Стены, потолки, а также все детали интерьера исполнены в технике золочения сусальными листами. Полы из итальянского кремового мрамора, ковер с золотой нитью и мебель, созданная специально на заказ и обтянутая итальянским бархатом, продолжают "золотую" концепцию.

Украшения с бриллиантами, изумрудами и рубинами.

Каждое украшение из коллекции Flower, созданное ювелирной компанией Mercury, похоже на распустившиеся бутоны сирени в весеннем саду. Цветы с пятью лепестками на ювелирных подвесках, серьгах, кольцах и браслетах выполнены из белого золота и украшены бриллиантами трех видов огранки: круглой, "груша" и "маркиз". Драгоценные лепестки филигранной работы передают всю нежность природных цветов, остающихся на протяжении многих лет источником вдохновения для мастеров ювелирного искусства.

Flower, Mercury.

Специально для каждого украшения профессиональные геммологи отбирают лучшие драгоценные камни, соответствующие всем международным стандартам. В коллекции собраны украшения из белого золота с бриллиантами, жемчугом и розовыми опалами.

Лицом ювелирного бренда Mercury стала Вера Брежнева - певица, актриса, ведущая и посол доброй воли ООН.

На Вере Брежневой: кольцо, серьги и браслет Mercury Classic, белое золото, бриллианты; кольца и браслет Mercury Flower, белое золото, бриллианты, жемчуг.

"Для меня большая честь представлять ювелирный бренд Mercury. Мне нравится, что в основе каждого украшения лежит драгоценный камень, мой любимый камень - бриллиант. Я горжусь возможностью стать частью проектов Mercury, связанных с миром искусства", - говорит Вера об этом партнерстве.