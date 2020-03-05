Мишустин: Средства на ФЦП и ФАИП расходуются недопустимо медленно

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился скорректировать нормативные акты для повышения эффективности Федеральной адресной инвестиционной программы.

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел итоги исполнения в прошлом году федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы. Вместе с национальными проектами они направлены на решение задач по инновационному наполнению экономического роста, развитию регионов, строительству инфраструктуры, в первую очередь социальной.

"Однако средства, которые мы выделяем на ФЦП и ФАИП, расходуются недопустимо медленно", - заявил глава правительства. Только две ФЦП - по развитию Курильских островов и обеспечению ядерной и радиационной безопасности - может быть признано эффективным.

Темпы исполнения ФАИП снижаются, обратил внимание Мишустин. Госзаказчики жалуются на сложности правового регулирования: даже незначительные изменения в проекты вносятся месяцами. "Если проект включен в ФАИП или госпрограмму, все равно требуются дополнительные решения, чтобы довести средства до получателя или изменить эти лимиты", - обозначил премьер существующий барьер.

"Количество административных ступеней нужно сокращать, иначе мы продолжим терять время", - заключил глава кабмина. Он поручил до конца марта внести изменения в нормативные акты правительства, чтобы решения проектных комитетов и президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам являлись достаточным основанием для изменения ФАИП без дополнительных актов и сборов документов.

Вице-премьера Марата Хуснуллина он попросил до 1 апреля подготовить предложения по повышению эффективности исполнения ФАИП по объектам, которые не входят в национальные проекты.