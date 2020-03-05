Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарственных препаратов.

"Чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны", - подчеркнул глава правительства. В случае выявления новых больных врачи смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства, добавил он.

Мишустин обратил внимание на необходимость наладить выпуск таких препаратов в России. Министру промышленности и торговли Денису Мантурову поручено контролировать этот вопрос в постоянном режиме.