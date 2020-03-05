На Пером канале стартует премьера многосерийного фильма "Магомаев"

Премьера многосерийного фильма "Магомаев" - на Первом канале 9-12 марта в 21.30

Сериал "Магомаев" снимался шесть лет. Только сценарий писался четыре года вместе с вдовой певца Тамарой Синявской.

"Магомаев - сверхзначимая фигура для России, всего постсоветского пространства, мы старались учесть это, но также стремились реализовать проект в современной форме", - говорит продюсер сериала Данила Шарапов.

Время действия - конец 1960-х, разгар брежневской эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между королем советской эстрады и восходящей звездой Большого театра пробегает искра, которая становится началом большого чувства. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен... Но судьба вновь сводит влюбленных. На этот раз в Париже. Режиссеры сериала - Дмитрий Тюрин ("Триггер", "Рубеж") и Роман Прыгунов ("ДухLess", "Мертвое озеро"). Авторы сценария - Нина Шулика и Дарья Воротынцева.

Муслима Магомаева сыграл сербский и российский актер Милош Бикович. После успеха в прокате фильма "Холоп", в котором он сыграл главную роль, можно утверждать, что к сериалу будет притягивать зрителя не только имя Магомаева.

По словам художника по гриму, каждый раз грим Биковича занимал не меньше полутора часов, а прическу Магомаева воссоздали благодаря черному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени.

Интересно, что на роль легенды эстрады пробовались сотни талантливых актеров из разных стран бывшего СССР, а Тамара Ильинична Синявская помогла выбрать именно Биковича. В роли самой Тамары Синявской - Ирина Антоненко, в 2010 году завоевавшая титул "Мисс Россия" и начавшая свою актерскую карьеру в 2011 году с фильма Тимура Бекмамбетова "Фантом".

Светлана Устинова сыграла гражданскую жену Магомаева, редактора музыкальных программ и фактически продюсера певца.

Музыка и песни, исполненные голосами Муслима Магомаева и Тамары Синявской, безусловно, играют в фильме одну из ведущих ролей. В сериале прозвучат такие песни как "Королева красоты", "Синяя вечность", "Свадьба", а также композиции из мультфильма "По следам бременских музыкантов" и многие другие.

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