Наивысшего признания клуба "Црвена звезда" удостоилась семья Майдовых

Новости

МиГ-35 получил интеллектуальную систему защиты от перегрузок 11:07
В Прикамье женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от расправы 11:05
Премьеру нового "Джеймса Бонда" отложили из-за коронавируса 11:05
Экс-заммэра Хабаровска нашли мертвым после двух недель поисков 11:00
"Убийцы" УАЗа от Haval начали поступать к российским дилерам 11:00
В Якутии следователь украл вещдоки на 900 тысяч рублей 10:59
Ким Чен Ын поддержал Мун Чжэ Ина в борьбе в COVID-19 10:43
На Южном Урале построят приюты для бездомных животных 10:33
Северный флот назвал причину взрыва в воинской части Заполярья 10:29
Путин похвалил конкурс "Лидеры России" 10:26
В Приморье у девяти человек с Diamond Princess не выявили коронавирус 10:23
В Приамурье построят мост через Зею 10:22
На Эльбрусе альпинист сорвался с высоты 5200 метров 10:20
У коренных народов Ямала нашли болезни горожан 10:18
На выставке в Москве представят более 90 развивающих комплексов для детей 10:17
В Подмосковье появится платный дублер МКАД 10:12
В Кирове завели еще одно дело на мужчину, ударившего тележурналиста 10:12
В Шереметьево из-за неисправности экстренно сел самолет, летевший в Дубай 10:05
В Крыму побит температурный рекорд 95-летней давности 10:03
В Кузбассе осужден водитель, по вине которого погибли горняки 10:02
Каким будет новый Renault Duster для России 10:02
Бочкарев: Запуск второго участка Некрасовской линии метро состоится в марте 10:00
Бирюков: Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году 09:45
Mercedes-Benz снимет с производства S-Class 09:31
В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 10:04
Рубрика: В мире

Наивысшего признания клуба "Црвена звезда" удостоилась семья Майдовых

Текст: Александр Борисов (Белград)
4 марта легендарный сербский спортивный клуб "Црвена звезда" отмечал юбилейный 75-й день рождения, традиционно поощряя успехи наиболее отличившихся своих представителей. Впервые в истории организации лучшим спортсменом и тренером были признаны отец и сын Любиша и Неманья Майдовы, продемонстрировавшие высочайшие достижения в 2019 году.

Напомним, что Неманья Майдов на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017" завоевал титул чемпиона мира по дзюдо, в 2019 году добыл бронзу на элитном международном турнире "Мастерс" в Китае и был признан лучшим спортсменом Белграда. В свою очередь Любиша Майдов признавался Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим тренером в данном виде спорта, а в 2019 получил высшее признание и в родной для него Республике Сербской.

Фото: www.euroleague.net
"Химки" победили "Црвену Звезду" в баскетбольной Евролиге

Корреспондент "Российской газеты" поздравил Майдовых с очередной наградой и поинтересовался их планами на будущее.

Олимпийское золото - это предел мечтаний для любого профессионального спортсмена. Когда ты планируешь покорить и эту вершину?

Неманья Майдов: Я не остановлюсь, пока не завоюю золото Олимпийских игр. Будет ли это в 2020 году, на что я серьезно рассчитываю, или 2024 году, посмотрим.

Что, по твоему мнению, является особенностью национального сербского характера, помогающей преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать?

Неманья Майдов: Мы - сербы крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам. Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него.

Я хотел бы также поблагодарить мою маму Биляну, отца и тренера Любишу, брата и спарринг-партнера Стефана, а также коллег из клубов "Рандори" и "Црвена звезда", всех моих болельщиков. Они помогают мне не останавливаться на достигнутом и двигаться к мечте - олимпийскому золоту. Внутренний мир крайне важен для спортсмена, да и для любого человека. Вера в Бога, уверенность и поддержка дорогих тебе людей - это и есть величайшая сила.

Вы воспитали двух серьезных спортсменов. Ваш старший сын Стефан также профессионально занимается дзюдо и имеет отличные достижения. Спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего проекта. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

"Спартак" обыграл "Црвену звезду" на турнире в Болгарии

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря, в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец.

В завершении беседы Любиша Майдов подчеркнул, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ.

"У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".

В мире Европа Сербия

Главное сегодня

В России изменится система оплаты отпусков и декретов
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
В Подмосковье появится платный дублер МКАД
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях