Наивысшего признания клуба "Црвена звезда" удостоилась семья Майдовых

4 марта легендарный сербский спортивный клуб "Црвена звезда" отмечал юбилейный 75-й день рождения, традиционно поощряя успехи наиболее отличившихся своих представителей. Впервые в истории организации лучшим спортсменом и тренером были признаны отец и сын Любиша и Неманья Майдовы, продемонстрировавшие высочайшие достижения в 2019 году.

Напомним, что Неманья Майдов на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017" завоевал титул чемпиона мира по дзюдо, в 2019 году добыл бронзу на элитном международном турнире "Мастерс" в Китае и был признан лучшим спортсменом Белграда. В свою очередь Любиша Майдов признавался Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим тренером в данном виде спорта, а в 2019 получил высшее признание и в родной для него Республике Сербской.

Корреспондент "Российской газеты" поздравил Майдовых с очередной наградой и поинтересовался их планами на будущее.

Олимпийское золото - это предел мечтаний для любого профессионального спортсмена. Когда ты планируешь покорить и эту вершину?

Неманья Майдов: Я не остановлюсь, пока не завоюю золото Олимпийских игр. Будет ли это в 2020 году, на что я серьезно рассчитываю, или 2024 году, посмотрим.

Что, по твоему мнению, является особенностью национального сербского характера, помогающей преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать?

Неманья Майдов: Мы - сербы крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам. Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него.

Я хотел бы также поблагодарить мою маму Биляну, отца и тренера Любишу, брата и спарринг-партнера Стефана, а также коллег из клубов "Рандори" и "Црвена звезда", всех моих болельщиков. Они помогают мне не останавливаться на достигнутом и двигаться к мечте - олимпийскому золоту. Внутренний мир крайне важен для спортсмена, да и для любого человека. Вера в Бога, уверенность и поддержка дорогих тебе людей - это и есть величайшая сила.

Вы воспитали двух серьезных спортсменов. Ваш старший сын Стефан также профессионально занимается дзюдо и имеет отличные достижения. Спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего проекта. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря, в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец.

В завершении беседы Любиша Майдов подчеркнул, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ.

"У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".