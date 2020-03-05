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Найден способ установить Android на iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
05.03.2020,  
15:42
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На смартфонах iPhone 7 и 7 Plus и плеерах iPod touch седьмого поколения можно запустить практически полноценный Android.

Это удалось сделать участникам проекта Project Sandcastle, созданного независимыми программными разработчиками.

Другие устройства Apple установку Android одновременно с iOS пока не поддерживают, да и сам Android работает не очень устойчиво - часть функций недоступна, часть выдает ошибки. Так, наблюдаются проблемы с Bluetooth и камерой. В будущем, возможно, ошибки будут устранены.

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