Найден способ установить Android на iPhone

На смартфонах iPhone 7 и 7 Plus и плеерах iPod touch седьмого поколения можно запустить практически полноценный Android.

Это удалось сделать участникам проекта Project Sandcastle, созданного независимыми программными разработчиками.

Другие устройства Apple установку Android одновременно с iOS пока не поддерживают, да и сам Android работает не очень устойчиво - часть функций недоступна, часть выдает ошибки. Так, наблюдаются проблемы с Bluetooth и камерой. В будущем, возможно, ошибки будут устранены.