"Норвич" выиграл серию пенальти у "Тотенхэма" благодаря шпаргалке вратаря

Тим Крул и его партнеры по "Норвичу" радуются победе над "Тоттенхэмом". Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

Вратарь "Норвича" Тим Крул с помощью шпаргалки отбил два удара в серии пенальти против лондонского "Тоттенхэма" и вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, сообщает Guardian.

Основное время встречи, прошедшей в среду в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. Овертайм не выявил победителя, и судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти. Крул отбил сначала удар нападающего Троя Пэрротта, а затем полузащитника Жедсона Фернандеша, и это принесло "Норвичу" победу в серии - 3:2.

Впоследствии оказалось, что голкиперу гостей помогла шпаргалка, прикрепленная к бутылке с водой. На бумажке рядом с номерами и фамилиями игроков соперника было указано предпочитаемое ими направление ударов буквами R (право) и L (лево).

В четвертьфинале Кубка Англии "Норвич" сыграет с победителем матча между "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед", который состоится в четверг вечером.