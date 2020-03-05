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05.03.2020 16:29
Рубрика: Спорт

"Норвич" выиграл серию пенальти у "Тотенхэма" благодаря шпаргалке вратаря

Текст: Екатерина Бодякина
Тим Крул и его партнеры по "Норвичу" радуются победе над "Тоттенхэмом". Фото: AP / Kirsty Wigglesworth Тим Крул и его партнеры по "Норвичу" радуются победе над "Тоттенхэмом". Фото: AP / Kirsty Wigglesworth
Тим Крул и его партнеры по "Норвичу" радуются победе над "Тоттенхэмом". Фото: AP / Kirsty Wigglesworth

Вратарь "Норвича" Тим Крул с помощью шпаргалки отбил два удара в серии пенальти против лондонского "Тоттенхэма" и вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, сообщает Guardian.

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Основное время встречи, прошедшей в среду в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. Овертайм не выявил победителя, и судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти. Крул отбил сначала удар нападающего Троя Пэрротта, а затем полузащитника Жедсона Фернандеша, и это принесло "Норвичу" победу в серии - 3:2.

Впоследствии оказалось, что голкиперу гостей помогла шпаргалка, прикрепленная к бутылке с водой. На бумажке рядом с номерами и фамилиями игроков соперника было указано предпочитаемое ими направление ударов буквами R (право) и L (лево).

В четвертьфинале Кубка Англии "Норвич" сыграет с победителем матча между "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед", который состоится в четверг вечером.

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