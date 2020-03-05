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04.03.2020 22:12
Рубрика: Общество

Символ бесконечности

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
В этом сезоне коллекция Freywille "Аврора" пополнилась новым произведением ювелирного искусства - колье "Малая Аврора".
Freywille "Аврора", каскадное ожерелье и кольцо "Посвящение Клоду Моне". Freywille "Аврора", каскадное ожерелье и кольцо "Посвящение Клоду Моне".
Freywille "Аврора", каскадное ожерелье и кольцо "Посвящение Клоду Моне".

Переплетение двух золотых колец напоминает символ бесконечности. Это главная отличительная особенность "Малой Авроры" от предшествующих украшений "Авроры", где два золотых кольца соединялись короткой цепочкой, придающей ожерельям, браслетам и серьгам трепетность и подвижность. Колье "Малая Аврора" более символично и акцентирует внимание на центральном элементе.

Посвящение искусству

Украшения эксклюзивной линии Freywille "Аврора" 18ktGold&Diamonds выполнены, как следует из названия, из 18-каратного золота с бриллиантами и представлены в нескольких дизайнах "горячей эмали" Freywille, которая является "визитной карточкой" бренда. Все дизайны коллекции посвящены великим художникам: импрессионисту Клоду Моне и постимпрессионисту Винсенту Ван Гогу, модернисту Густаву Климту и австрийскому художнику и архитектору Фриденсрайху Хундертвассеру, графический стиль которого отличался яркими цветами и изогнутыми линиями. При этом каждому из творцов посвящено несколько вариантов изображений.

Работа команды художников Freywille всегда строилась на любви к изобразительному искусству и на собственном дизайнерском мастерстве. Многие коллекции дома стали результатом вдохновения творчеством великих художников, уникальными интерпретациями - и при этом они представляют собой самостоятельные произведения искусства.
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В основу других коллекций Freywille легли различные философские и гуманистические идеи. В создании каждой есть одна непременная составляющая - преклонение перед прекрасным.

"Творчество является источником всего, что мы делаем. Именно благодаря ему мы создаем художественные ювелирные произведения, которые дарят нашим поклонникам вдохновение и подчеркивают их индивидуальность", - говорит Фридрих Вилле, генеральный директор Freywille.

Горячая эмаль

Центральный элемент главного из двух колец "Малой Авроры" - мерцающий гладкий кабошон из эмали. Он переливается яркими красками, подобранными вручную художниками австрийского ювелирного дома, и драгоценной пудрой из чистого золота. Композиция в целом символизирует вечность и ее противоположность - быстротечность жизни. Жизнь должна заиграть яркими красками, как на картинах великих художников, чтобы оказаться достойной соперницей вечности.

Серьги "Посвящение Хундертвассеру".

Как же мастера Freywille добиваются таких ярких красок? Вот уже более 65 лет этот австрийский ювелирный дом специализируется на создании высокохудожественных украшений с "горячей эмалью". В 1980-е годы под руководством Симоны Грюнбергер-Вилле он открыл миру новый уникальный стиль, который и по сей день является визитной карточкой бренда.

Браслет "Посвящение Густаву Климту".

Уникальной особенностью каждого ювелирного шедевра Freywille является драгоценная эмаль, которая создается по особой технологии и подвергается обжигу при высоких температурах. Изготовление одной пластины предполагает около сотни производственных процессов. Дизайн наносится поэтапно, после нанесения каждого цветного слоя заготовка снова и снова проходит процедуру обжига - это позволяет достичь максимально насыщенных цветов и великолепного блеска. Только после этого эмалевое полотно заключают в оправу украшения.

Все украшения изготавливаются в Вене, вручную, профессиональными художниками, чье мастерство и страсть к творчеству остается залогом качества ювелирных украшений Freywille.

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