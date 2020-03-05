Новый миграционный кризис может добить единую Европу

Новый, надвигающийся на Европу миграционный кризис, который спровоцировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в очередной раз подтверждает: Евросоюз един только на словах. Пока греческие силовики с переменным успехом отбиваются от осадивших греко-турецкую границу тысяч мигрантов, в Старом свете одно за другим проходят совещания, в том числе самого высокого уровня, на которых говорят о том, как помешать беженцам проникнуть на европейскую землю. Руководители единой Европы дружно выражают солидарность с Афинами, призывают не допустить нового миграционного кризиса и… ничего не делают. Однако проклятия разной степени тяжести, звучащие в адрес Анкары из европейских кабинетов, не приносят оказавшейся на передовой линии Греции никакой практической пользы. В четверг канцлер Австрии Себастьян Курц в очередной раз объявил, что "Анкара пытается организовать атаку на Европу" и призвал усилить защиту внешних границ Евросоюза. По этому поводу в Старом свете вроде бы сложился консенсус. Даже оппозиционно настроенные СМИ признают: новый миграционный кризис, если он разразится, станет не столько гуманитарной, сколько колоссальной политической проблемой для Евросоюза. Он укрепит позиции популистских и правых партий, сделает их лидерами общественного мнения. В этой связи "Дойче велле" приводит слова высокопоставленного немецкого политика, который еще несколько лет назад признал: "необходимо считаться с тем, что люди не хотят принимать новых беженцев". С тех пор ситуация лучше не стала: вопрос о более справедливом распределении мигрантов по странам Европы, так и остался не решенным.

Но за разговорами об укреплении внешних границ Евросоюза за кадром стыдливо остается главное - каким образом Старый свет может воспрепятствовать проникновению беженцев? Перед Брюсселем стоит неразрешимая в рамках нынешних европейских ценностей дилемма. По словам Йоханнеса Карса, политика из Социал-демократической партии Германии, она выглядит следующим образом: "нужно спасти как можно больше детей беженцев, но при этом не спровоцировать потоки беженцев".

В ООН уже настойчиво критикуют действия Греции в отношении скопившихся на границе мигрантов. И это при том, что до сих пор пограничники отбивались от непрошенных "гостей" только слезоточивым газом и не применяли боевое оружие. Несмотря на громкие заявления о поддержке Афин, ни австрийский канцлер Курц, ни немецкий канцлер Ангела Меркель не объявили о переброске своих воинских или полицейских подразделений, чтобы помочь грекам навести порядок на границе. Никто из респектабельных европейских политиков не желает нести ответственность, если кризис вокруг мигрантов перейдет из относительно мирной в горячую фазу. Единая на словах Европа в очередной раз доказывает, что в сложный момент каждый в ней - "сам за себя".

И это справедливо не только в отношении надвигающегося миграционного коллапса. На днях президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что власти реквизируют все медицинские маски и дезинфицирующие средства, необходимые для борьбы с коронавирусом. Теперь все эти "богатства" будут распределять только по лечебным заведениям. Оставим в стороне этическую сторону такого решения - официально оставленное без простейших средств защиты от коронавируса население. Вспомним о другом: ни Макрон, ни другие лидеры Евросоюза не заявили о готовности сформировать единый, общеевропейский штаб по противодействию болезни. Напротив, затронутые коронавирусом страны ЕС одна за другой запрещают вывоз всего, что может быть пригодно для борьбы с недугом.

Шантаж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана каким бы неприемлемым и обидным он не казался политикам в единой Европы, обречен на успех. По мнению CNN, Брюссель ведет войну на слишком много фронтов - "борется с коронавирусом, улаживает разногласия по поводу бюджетных обязательств стран ЕС, спорит с Британией по поводу брекзита". Немногие горячие головы в Европе согласятся добавить к этому "букету" противостояние с Турцией из-за беженцев.

Тем более, в Анкаре прозрачно намекают: на определенных условиях можно договориться. Агентство "Франс пресс" приводит слова представителя турецкого президента Ибрагима Калына. Тот говорит, что возможности Турции "имеют предел", но при этом его страна не собирается устраивать искусственный кризис в ЕС или оказывать на Брюссель политическое давление.

В Турции по данным Управления верховного комиссара ООН находятся 4,1 миллиона беженцев, из них 3,7 миллиона сирийцы. Однако, с точки зрения Анкары, единая Европа слишком медленно переводит Турции деньги, обещанные за сдерживание мигрантов, и не выполняет иные условия "экономического стимулирования", о которых договаривались в 2015 году канцлер Меркель и Эрдоган. А это, в первую очередь, упрощение выдачи шенгенских виз и расширение торговли. В Брюсселе же утверждают, что обязательства свои выполняют и уже выделили Турции более 6,6 миллиардов долларов на сдерживание беженцев. Но признают: эти деньги не поступали напрямую турецкому правительству. Теперь Эрдоган требует от Европы пересмотреть старые договоренности и для того, чтобы избежать более крупных неприятностей, единой Европе придется пойти ему навстречу. По мнению CNN, европейцы оказались в ситуации, когда "лидер вроде Эрдогана в сущности может приставить Брюсселю пистолет ко лбу и выдвинуть свои требования". А поскольку нет никаких признаков, что единая Европа изменит свой прежний вялый подход к возникающим кризисам и проявит реальную солидарность и единство, то лидерам Старого света ничего не остается как откупиться от Эрдогана. И в очередной раз дать ему то, что тот хочет: дополнительное финансирование и экономические обещания.