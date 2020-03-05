Обычно мы выбираем средства ухода по типу кожи и возрасту - для лица и шеи, для губ, под глаза. Но не учитываем при этом условия жизни, пищевые привычки, уровень стресса, качество сна. Между тем, игнорируя все это, ощутимо помочь коже сложно.

Концентраты, решающие конкретные задачи, нужно добавлять в крем непосредственно перед началом использования: вскрыли банку, затем концентрат, выдавили половину содержимого шприца в дневной уход, половину - в ночной, и пользуетесь как обычным кремом. Если проблем несколько, можно купить две сыворотки. Одной баночки крема 15 мл хватает на месяц. Дальше - по ситуации. Или вы покупаете такой же концентрат, если проблема не устранена, или другой, и добавляете его в базовый уход. Или пользуетесь просто базовым уходом, без добавления концентратов.

К такому выводу пришел доктор Оливье Куртен-Кларанс - и разработал линию средств ухода My Blend. Он решил создать максимально персонализированные формулы, которые могут быть адаптированы к каждому конкретному случаю.

Жизнь современной женщины - постоянный круговорот: то она в городе, то на природе, то летит на другой конец земного шара, то счастлива, то не выспалась, устала или съела что-то не слишком полезное. Кожа может быть или обезвоженной, или покрасневшей, или подверженной высыпаниям - а любимые баночки с кремами все время одни и те же. Поэтому даже самые проверенные и универсальные средства не всегда дают ожидаемый эффект: потребности кожи постоянно меняются.

Кисточки для ухода за кожей лица. My Blend превращает повседневные процедуры в ритуалы красоты.

"Давайте предоставим женщинам возможность самим быть творцами своей красоты с помощью простых и эффективных базовых формул, отвечающих состоянию их кожи, и концентратов активных компонентов, адаптированных к их образу жизни", - предложил доктор Оливье Куртен-Кларанс.

Бренд My Blend основан на концептуально новом подходе к красоте: персональные средства ухода создаются в режиме реального времени на основе диагностики кожи и анализе образа жизни конкретной женщины.

Прозрачную баночку можно использовать бесконечно благодаря сменным контейнерам (рефилам) с кремом.

Доктор Оливье Куртен-Кларанс отказался от идеи одного универсального крема - он придумал систему из 10 базовых кремов для определенного типа кожи и возраста. Каждая группа имеет свой номер и цвет. Главное ноу-хау: в дополнение к кремам предлагаются 9 концентратов-бустеров. Из всего этого можно создать 360 комбинаций программ ухода - поэтому марка называется My Blend.

My Blend - один из самых инновационных проектов в косметическом мире

Как работает эта система? Шаг первый: нужно выбрать дневной и ночной кремы в соответствии с типом и состоянием кожи. Шаг второй: усилить их действие с помощью концентратов, отвечающих потребностям кожи в данный момент. Вид этих концентратов непривычен: они похожи на разноцветные шприцы без иголок. Цвет "шприца" является подсказкой о специфике действия.

Концентраты с активными компонентами разработаны для удовлетворения потребностей кожи в каждый конкретный момент: например, для устранения последствий перелетов (голубой), при покраснениях (красный) или для восстановления сияния (желтый). Они используются только вместе с кремом.

Несколько капель такого концентрата следует добавить в крем перед употреблением. Отдельно от кремов концентраты не используются. Шаг третий: можно дополнить свою программу ухода My Blend очищением, кремом вокруг глаз или другими средствами, улучшающими внешний вид кожи. Например, флюидом City Veil - защитой от агрессивного воздействия внешней среды в течение дня.

Флюид City Veil с экстрактом манго в течение дня защищает кожу от воздействия окружающей среды, в том числе УФ-лучей и пыли. Универсальный бежевый оттенок адаптируется к любому цвету кожи, деликатно выравнивая тон. Средство можно носить с собой и возобновлять его нанесение поверх макияжа.

В основе всех дневных и ночных кремов My Blend - два взаимодополняющих антивозрастных комплекса: Cell Synergy Day и Cell Synergy Night. Они представляют собой сочетание пептидов, которые улучшают межклеточную коммуникацию и стимулируют процесс регенерации.

Крем для кожи вокруг глаз против морщин, темных кругов и отеков с крио-металлическим аппликатором.

"Я убежден в том, что клетка может жить 180 лет и оставаться при этом молодой, даже если с возрастом она утрачивает некоторые свои функции", - считает доктор Оливье Куртен-Кларанс.