К такому выводу пришел доктор Оливье Куртен-Кларанс - и разработал линию средств ухода My Blend. Он решил создать максимально персонализированные формулы, которые могут быть адаптированы к каждому конкретному случаю.
Жизнь современной женщины - постоянный круговорот: то она в городе, то на природе, то летит на другой конец земного шара, то счастлива, то не выспалась, устала или съела что-то не слишком полезное. Кожа может быть или обезвоженной, или покрасневшей, или подверженной высыпаниям - а любимые баночки с кремами все время одни и те же. Поэтому даже самые проверенные и универсальные средства не всегда дают ожидаемый эффект: потребности кожи постоянно меняются.
"Давайте предоставим женщинам возможность самим быть творцами своей красоты с помощью простых и эффективных базовых формул, отвечающих состоянию их кожи, и концентратов активных компонентов, адаптированных к их образу жизни", - предложил доктор Оливье Куртен-Кларанс.
Бренд My Blend основан на концептуально новом подходе к красоте: персональные средства ухода создаются в режиме реального времени на основе диагностики кожи и анализе образа жизни конкретной женщины.
Доктор Оливье Куртен-Кларанс отказался от идеи одного универсального крема - он придумал систему из 10 базовых кремов для определенного типа кожи и возраста. Каждая группа имеет свой номер и цвет. Главное ноу-хау: в дополнение к кремам предлагаются 9 концентратов-бустеров. Из всего этого можно создать 360 комбинаций программ ухода - поэтому марка называется My Blend.
Как работает эта система? Шаг первый: нужно выбрать дневной и ночной кремы в соответствии с типом и состоянием кожи. Шаг второй: усилить их действие с помощью концентратов, отвечающих потребностям кожи в данный момент. Вид этих концентратов непривычен: они похожи на разноцветные шприцы без иголок. Цвет "шприца" является подсказкой о специфике действия.
Несколько капель такого концентрата следует добавить в крем перед употреблением. Отдельно от кремов концентраты не используются. Шаг третий: можно дополнить свою программу ухода My Blend очищением, кремом вокруг глаз или другими средствами, улучшающими внешний вид кожи. Например, флюидом City Veil - защитой от агрессивного воздействия внешней среды в течение дня.
В основе всех дневных и ночных кремов My Blend - два взаимодополняющих антивозрастных комплекса: Cell Synergy Day и Cell Synergy Night. Они представляют собой сочетание пептидов, которые улучшают межклеточную коммуникацию и стимулируют процесс регенерации.
"Я убежден в том, что клетка может жить 180 лет и оставаться при этом молодой, даже если с возрастом она утрачивает некоторые свои функции", - считает доктор Оливье Куртен-Кларанс.