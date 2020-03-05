ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть более чем в два раза

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году более чем в два раза до 480 тыс. баррелей в сутки из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ОПЕК, которое рекомендует странам-участникам соглашения ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, говорится, что "Вспышка COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 году, особенно в первом и втором кварталах. Мы ожидаем, что рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 0,48 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой в 1,1 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года"

Уже в феврале, после начала эпидемии в Китае, картель снизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки. Тогда ожидалось, что падение потребления "черного золота" затронет главным образом Китай.