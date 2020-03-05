Пациентку с коронавирусом вылечили с помощью клеток пуповины

Новости

В общежитии петербургского университета Мечникова объявлен карантин 14:13
Идеальная "шестерка". Как выглядит 36-летний ВАЗ почти без пробега 14:06
Секретные сведения Пентагона утекли "Хезболле" 14:05
В Японии запретят продавать маски на интернет-аукционе 14:04
Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 6 тысяч человек 14:00
Посольство Японии в России показало, как правильно мыть руки 13:59
Видео: Curiosity показал "самую качественную" панораму Марса 13:58
Матвиенко: Россия ждет президента Беларуси на праздновании 75-летия Победы 13:56
В Севастополе женщины получат цветы от моряков Черноморского флота 13:52
В Ленобласти муж облил жену керосином и поджег 13:51
В Кремле рассчитывают на наказание виновных в убийстве посла Карлова 13:50
Визит Си Цзиньпина в Японию отложили из-за коронавируса 13:49
Россия готова направить наблюдателей на выборы президента Беларуси 13:46
Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака 13:45
Пермское УФАС проверит рекламу надгробий с Джоном Кеннеди 13:43
Российский рынок онлайн-кинотеатров пошел на рекорд 13:33
Песков рассказал о формате встречи Путина и Эрдогана 13:33
Памфилова: Дня тишины перед голосованием по поправкам, скорее всего, не будет 13:31
В Уфе сотрудница фирмы увеличила себе зарплату на миллион рублей 13:29
Покупателям жилья не будут выплачивать проценты по эскроу-счетам 13:27
Севастопольца задержали за осквернение могилы Неизвестного солдата 13:23
Принят закон об упрощении получения гражданства для украинцев и белорусов 13:18
Обнаружено тело сорвавшегося с Эльбруса альпиниста 13:17
В Сети появились первые фото нового, "реалистичного" бэтмобиля 13:14
"Почта России" стала логистическим партнером "Тотального диктанта" 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 13:52
Рубрика: В мире

Пациентку с коронавирусом вылечили с помощью клеток пуповины

Текст: Ирина Невинная
Китайские специалистам удалось вылечить пожилую пациентку с тяжелой формой коронавирусной инфекции с помощью трансплантации мезенхимальных клеток пупочного канатика. Результаты работы опубликованы на специализированном ресурсе ChinaXiv.org.

Лечение выполнено 65-летней пациентке из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Особенность COVID-19 в том, что у примерно 15 процентов заболевших инфекция вызывает тяжелое осложнение - острый респираторный синдром, сопровождающийся не только острым воспалением, но и нарушением функции легких. В особой группе риска по развитию такого состояния - инфицированные COVID-19 пожилые люди.

Фото: YONHAP / AFP
В Европе меняют правила этикета из-за коронавируса

Медикаментозная терапия против этого состояния неэффективна. Китайские эксперты опубликовали результаты исследования, насколько эффективны известные противовирусные препараты, а также иммуноглобулины и некоторые гормональные препараты пациентов с развивающимся респираторным синдромом - к сожалению, использование всех этих лекарств не снизило риск летального исхода.

Параллельно китайские медики в ускоренном режиме опробовали альтернативные варианты лечения. Одним из них стала трансплантация стволовых клеток, полученных из пуповины. Судя по первым результатам, этот метод может стать способом спасения больных. Китайские ученые сообщили об успешном случае излечения с помощью трансплантации мезенхимальных клеток пупочного канатика. Метод был применен у 65-летней пациентки в больнице города Куньмин. Сначала она получала стандартную терапию известными противовирусными препаратами и антибиотиками, но состояние ее ухудшалось. Врачи решили провести пациентке трансплантацию мезенхимальных клеток, источником которых стала ткань пупочного канатика. Первая инфузия клеток была выполнена 9 февраля, вторая - через три дня. Как говорится в отчете медиков, состояние пациентки улучшилось, уже 13 февраля женщина смогла встать с постели. Финальную трансплантацию пациентке провели 15 февраля. В результате, как отмечается в публикации, все жизненно-важные показатели состояния здоровья женщины вернулись к норме. Тест на наличие COVID-19 - отрицателен.

Это не первая подобная операция - ранее ученые из Пекина сообщили еще о семи пациентах, которым также успешно выполнили такую трансплантацию. Еще три пациента в больнице в городе Хаунган готовятся к проведению такой операции.

"Достигнутые результаты доказывают, что трансплантация мезенхимальных клеток пупочного канатика может быть идеальным выбором для самостоятельного или комбинированного лечения COVID-19 у пациентов в тяжелом состоянии", - говорится в выводах исследования.

Комментарий

Что представляет собой эта операция?

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса

"Мезенхимальные клетки пупочного канатика обладают свойством эффективно восстанавливать поврежденные ткани и модулировать необходимый иммунный ответ, - пояснил "Российской газете" Александр Приходько, директор Гемабанка - крупнейшего в России и СНГ персонального банка хранения стволовых клеток. - Известно, что коронавирус COVID-19 вызывает серьезные повреждения легких, а также полиорганную недостаточность, может регулировать гиперреактивность иммунной системы. В таких случаях логично использовать терапию стволовыми клетками. Применение мезенхимальных клеток доказало эффективность и безопасность для купирования многих заболеваний в рамках клинических исследований. Среди них сахарный диабет второго типа и его осложнения, ряд аутоиммунных заболеваний, повреждения спинного мозга, аутизм, ДЦП, остеоартроз, рассеянный склероз и другие. Теперь эффект подтвержден и для лечения осложнений от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Мезенхимальные клетки пупочного канатика - перспективный биоматериал, который исследуется учеными по всему миру".

В России также есть возможность сохранить мезенхимальные клетки и клетки ткани пупочного канатика - этим уже более трех лет занимаются в Гемабанке. "Сохранение этого материала в замороженном виде и возможность его использования в любой момент, когда возникнет надобность, можно рассматривать как вариант биострахования ребенка и всей семьи", - пояснил Александр Приходько.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19 Исследования стволовых клеток и клонирование

Главное сегодня

Песков рассказал о формате встречи Путина и Эрдогана
В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств
Совфед планирует рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Как полякам живется на бывших немецких территориях