Пациентку с коронавирусом вылечили с помощью клеток пуповины

Лечение выполнено 65-летней пациентке из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Особенность COVID-19 в том, что у примерно 15 процентов заболевших инфекция вызывает тяжелое осложнение - острый респираторный синдром, сопровождающийся не только острым воспалением, но и нарушением функции легких. В особой группе риска по развитию такого состояния - инфицированные COVID-19 пожилые люди.

Медикаментозная терапия против этого состояния неэффективна. Китайские эксперты опубликовали результаты исследования, насколько эффективны известные противовирусные препараты, а также иммуноглобулины и некоторые гормональные препараты пациентов с развивающимся респираторным синдромом - к сожалению, использование всех этих лекарств не снизило риск летального исхода.

Параллельно китайские медики в ускоренном режиме опробовали альтернативные варианты лечения. Одним из них стала трансплантация стволовых клеток, полученных из пуповины. Судя по первым результатам, этот метод может стать способом спасения больных. Китайские ученые сообщили об успешном случае излечения с помощью трансплантации мезенхимальных клеток пупочного канатика. Метод был применен у 65-летней пациентки в больнице города Куньмин. Сначала она получала стандартную терапию известными противовирусными препаратами и антибиотиками, но состояние ее ухудшалось. Врачи решили провести пациентке трансплантацию мезенхимальных клеток, источником которых стала ткань пупочного канатика. Первая инфузия клеток была выполнена 9 февраля, вторая - через три дня. Как говорится в отчете медиков, состояние пациентки улучшилось, уже 13 февраля женщина смогла встать с постели. Финальную трансплантацию пациентке провели 15 февраля. В результате, как отмечается в публикации, все жизненно-важные показатели состояния здоровья женщины вернулись к норме. Тест на наличие COVID-19 - отрицателен.

Это не первая подобная операция - ранее ученые из Пекина сообщили еще о семи пациентах, которым также успешно выполнили такую трансплантацию. Еще три пациента в больнице в городе Хаунган готовятся к проведению такой операции.

"Достигнутые результаты доказывают, что трансплантация мезенхимальных клеток пупочного канатика может быть идеальным выбором для самостоятельного или комбинированного лечения COVID-19 у пациентов в тяжелом состоянии", - говорится в выводах исследования.

Комментарий

Что представляет собой эта операция?

"Мезенхимальные клетки пупочного канатика обладают свойством эффективно восстанавливать поврежденные ткани и модулировать необходимый иммунный ответ, - пояснил "Российской газете" Александр Приходько, директор Гемабанка - крупнейшего в России и СНГ персонального банка хранения стволовых клеток. - Известно, что коронавирус COVID-19 вызывает серьезные повреждения легких, а также полиорганную недостаточность, может регулировать гиперреактивность иммунной системы. В таких случаях логично использовать терапию стволовыми клетками. Применение мезенхимальных клеток доказало эффективность и безопасность для купирования многих заболеваний в рамках клинических исследований. Среди них сахарный диабет второго типа и его осложнения, ряд аутоиммунных заболеваний, повреждения спинного мозга, аутизм, ДЦП, остеоартроз, рассеянный склероз и другие. Теперь эффект подтвержден и для лечения осложнений от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Мезенхимальные клетки пупочного канатика - перспективный биоматериал, который исследуется учеными по всему миру".

В России также есть возможность сохранить мезенхимальные клетки и клетки ткани пупочного канатика - этим уже более трех лет занимаются в Гемабанке. "Сохранение этого материала в замороженном виде и возможность его использования в любой момент, когда возникнет надобность, можно рассматривать как вариант биострахования ребенка и всей семьи", - пояснил Александр Приходько.