Памфилова посоветовала не ходить с температурой на работу

Людям, заболевшим простудой, лучше сидеть дома, считает глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, профилактические меры принимаются и в Центризбиркоме.

"Я сказала, если у кого-то малейшая температура - не показывайте, какой вы фанат производства и работы, оставайтесь дома, вызывайте врача, измеряйте температуру. Лучше перестраховаться, лучше долечитесь дома. Мы сейчас меры свои в аппарате ЦИК применяем, чтобы сберечь людей, сейчас и грипп ходит", - заявила глава ЦИК.

Она также выразила надежду, что российская система предотвращения эпидемии работает эффективно.

"С одной стороны, не допустит распространения коронавируса, с другой стороны, даст заслон вот этим всем искусственным фейкам, которые пытаются всю эту истерию развить искусственно", - сказала она.

Ранее президент Владимир Путин во время совещания с правительством заявил, что основная часть вбросов о распространении коронавируса в России идет из-за границы.