Видео: Curiosity показал "самую качественную" панораму Марса

Участники миссии Curiosity получили самое качественное из когда-либо сделанных панорамное изображение Марса.

Оно составлено из 1,2 тысячи фотографий и содержит 1,8 миллиарда пикселей ландшафта Красной планеты.

Панорама демонстрирует регион "Глен Торридон" на склоне горы Шарп. Съемка велась в течение четырех дней в конце ноября прошлого года. Этот период был выбран из-за каникул в честь Дня Благодарения, которые предоставили редкую возможность оставаться Curiosity на одной позиции длительное время. Фотографии делались с 12:00 до 14:00 по марсианскому времени, чтобы обеспечить равномерное освещение.

- Впервые за время миссии мы сумели осуществить 360-градусную панорамную съемку. Ее особенность заключается в том, что любой желающий может рассмотреть пейзажи этой территории Красной планеты в мельчайших деталях, - пояснил астрофизик Эшвин Васавада.

"Глен Торридон" представляет большой интерес для изучения геологии Марса. В этом регионе было обнаружено большое количество глинистых минералов в слоях осадочных пород. Здесь же были получены новые доказательства присутствия в почве планеты органических молекул. Гору Шарп, по имеющимся данным, миллиарды лет назад окружало соленое озеро, исчезнувшее в результате неизвестных пока процессов.

В настоящее время аппарат Curiosity осуществляет подъем к "Фронтону Гринхью" - другой части горы Шарп. На этой территории астрофизики надеются получить большой объем информации о геоморфологической и климатической истории данного региона планеты.