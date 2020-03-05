Песков рассказал о формате встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся сегодня в Москве в формате тет-а-тет.

"Встреча запланирована в формате "один на один", и по необходимости - в узком составе", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Перед переговорами Путин проведет международный телефонный разговор.

Напомним, сегодня лидеры России и Турции обсудят пути разрешения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган уже прилетел в Россию, с ним - правительственная делегация.