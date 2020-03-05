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Текст:   Марина Трубилина 
13:27 05.03.2020

Покупателям жилья не будут выплачивать проценты по эскроу-счетам

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект, которым предлагается перечислять покупателям жилья проценты, набежавшие на вложенные ими в строительство суммы, обсудил Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Поправки в ГК, инициаторами которых стали два члена Совета Федерации и депутаты, предложено отклонить.

Документом предлагается дополнить статью ГК о договоре счета эскроу положением о начислении процентов на суммы, которые хранятся на таких счетах. Доход должен исчисляться по средневзвешенной процентной ставке и ежемесячно переводиться владельцу средств на отдельный счет до востребования. Поправки, по мнению авторов документа, позволят дольщикам получать дополнительный доход, который они смогут использовать на ремонт квартиры или покупку мебели.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Однако, как отметил председатель комитета Николай Николаев, введение обязанности банков выплачивать проценты по счетам эскроу приведет к подорожанию кредитов для застройщиков, а значит увеличат и стоимость жилья. Кроме того, он отметил, что и банки сейчас ничего не получают от строителей за ведение счетов эскроу. Если будет начисление процентов - банки поднимут вопрос, что им нужно поддерживать эти счета, сказал Николаев.

Ранее отклонить законопроект рекомендовал и Комитет ГД по финансовому рынку. "За счет возможности пользоваться денежными средствами, размещенными на счетах эскроу в период их условного депонирования, кредитные организации предлагают более низкие ставки при выдаче кредитов застройщикам", - отметил комитет. Возложение на банки обязанности выплачивать доходы повлечет рост кредитных ставок и увеличение стоимости недвижимости. В итоге для покупающих жилье в ипотеку существенно вырастет финансовая нагрузка, поскольку расходы по ипотеке на покупку жилья по более высокой стоимости будут превышать возможные доходы в виде процентов на счета эскроу.

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