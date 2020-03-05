Покупателям жилья не будут выплачивать проценты по эскроу-счетам

Законопроект, которым предлагается перечислять покупателям жилья проценты, набежавшие на вложенные ими в строительство суммы, обсудил Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Поправки в ГК, инициаторами которых стали два члена Совета Федерации и депутаты, предложено отклонить.

Документом предлагается дополнить статью ГК о договоре счета эскроу положением о начислении процентов на суммы, которые хранятся на таких счетах. Доход должен исчисляться по средневзвешенной процентной ставке и ежемесячно переводиться владельцу средств на отдельный счет до востребования. Поправки, по мнению авторов документа, позволят дольщикам получать дополнительный доход, который они смогут использовать на ремонт квартиры или покупку мебели.

Однако, как отметил председатель комитета Николай Николаев, введение обязанности банков выплачивать проценты по счетам эскроу приведет к подорожанию кредитов для застройщиков, а значит увеличат и стоимость жилья. Кроме того, он отметил, что и банки сейчас ничего не получают от строителей за ведение счетов эскроу. Если будет начисление процентов - банки поднимут вопрос, что им нужно поддерживать эти счета, сказал Николаев.

Ранее отклонить законопроект рекомендовал и Комитет ГД по финансовому рынку. "За счет возможности пользоваться денежными средствами, размещенными на счетах эскроу в период их условного депонирования, кредитные организации предлагают более низкие ставки при выдаче кредитов застройщикам", - отметил комитет. Возложение на банки обязанности выплачивать доходы повлечет рост кредитных ставок и увеличение стоимости недвижимости. В итоге для покупающих жилье в ипотеку существенно вырастет финансовая нагрузка, поскольку расходы по ипотеке на покупку жилья по более высокой стоимости будут превышать возможные доходы в виде процентов на счета эскроу.