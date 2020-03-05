Возможность упрощения правил оборота гражданского оружия может вновь оказаться предметом обсуждения заинтересованных ведомств. Связано это с возобновлением пересмотра обязательных требований к бизнесу. Эту процедуру, названную "регуляторной гильотиной", инициировал еще Дмитрий Медведев. Ее смысл - отсечь устаревшие законодательные акты, действующие еще с советских времен, убрать потерявшие смысл, но все еще обязательные требования для предприятий. И вот теперь к этой идее вновь вернулись.

Продавцов оружия и специализированные магазины проверять, конечно, надо. В том числе и внезапно. Но такие проверки должны быть серьезно обоснованы, а не служить скрытой формой вымогательства. Фото: Зураб Джавахадз/ТАСС

Речь идет о многих сферах предпринимательства. Но оружейный бизнес, как сообщают "Ведомости", тоже озвучил свои просьбы, в которых просит упростить некоторые процедуры. Так, например, утверждается, что нужна общая лицензия на приобретение всех видов оружия сразу, а не одна на каждый ствол. Бизнесмены просят снизить количество проверок продавцов оружия и отменить требования хранения массово-габаритных макетов - охолощенного оружия, которое пользуется популярностью у коллекционеров. По мнению оружейников, эти меры поднимут уровень продаж, но при этом не нанесут угрозы общественной безопасности.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не исключили, что произойдет либерализация закона "Об оружии". Вернее, уточнение некоторых его положений, создание более понятных и удобных подзаконных актов - механизмов исполнения. Причем удобных для владельцев оружия. Но при этом не избежать столкновений прямо противоположных мнений, каждое из которых имеет свой резон.

Так, например, о введении единой лицензии, то есть разрешении на владение оружием. Да, сегодня госпошлина за одну такую пластиковую карточку с фотографией, фамилией, маркой оружия и его номером стоит 2 тысячи рублей. Если у вас 10 стволов, то каждые пять лет придется отдавать 20 тысяч. Дорого. Но какова будет цена единой лицензии? От чего она будет зависеть? Вряд ли останутся все те же 2 тысячи.

И настолько ли это удобно? Допустим, у человека пять ружей, и все записаны в одну лицензию. На охоту он взял одно ружье и единое разрешение. И случилось так, что потерял эту лицензию. Значит, ему вновь придется восстанавливать свои права на владение всеми пятью стволами.

Бизнес просит ввести единую лицензию на все гражданские стволы, снизить количество проверок продавцов оружия и отменить правила хранения макетов

А если человек решил прикупить еще несколько единиц оружия? Значит, ему придется выполнять все положенные упражнения для всех уже имеющихся стволов, чтобы добавить в общий список новые. Разве это упрощение процедуры?

Или, скажем, проверка продавцов специализированных магазинов. Известно, что есть регламент таких проверок. То есть продавцы знают, когда и в какой магазин конкретно придут ревизоры и контролеры. И могут с учетом этого графика построить свою работу. Здесь нет ничего особенного, так работают все торговые точки - от супермаркетов до газетных киосков. Да, бывают и внезапные проверки - все-таки речь идет об оружии. Вот тут и надо бизнес-сообществу добиться, чтобы такие проверки были серьезно обоснованы, а не стали скрытой формой вымогательства. И проводились корректно и в разумный срок, а не так, чтобы магазин закрывался на неделю. Какой уж тут бизнес.

Наверное, будет сломано много копий по поводу массово-габаритных макетов. Тут ситуация неоднозначна. С одной стороны, макет - это убитое оружие и продается без всяких разрешений. Но есть криминальные умельцы, способные его оживить. И разве это пустая предосторожность - спрятать "почти настоящий" автомат в сейф?

С другой стороны, вряд ли надо вводить для коллекционеров правила лицензирования.