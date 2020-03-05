Речь идет о многих сферах предпринимательства. Но оружейный бизнес, как сообщают "Ведомости", тоже озвучил свои просьбы, в которых просит упростить некоторые процедуры. Так, например, утверждается, что нужна общая лицензия на приобретение всех видов оружия сразу, а не одна на каждый ствол. Бизнесмены просят снизить количество проверок продавцов оружия и отменить требования хранения массово-габаритных макетов - охолощенного оружия, которое пользуется популярностью у коллекционеров. По мнению оружейников, эти меры поднимут уровень продаж, но при этом не нанесут угрозы общественной безопасности.
Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах не исключили, что произойдет либерализация закона "Об оружии". Вернее, уточнение некоторых его положений, создание более понятных и удобных подзаконных актов - механизмов исполнения. Причем удобных для владельцев оружия. Но при этом не избежать столкновений прямо противоположных мнений, каждое из которых имеет свой резон.
Так, например, о введении единой лицензии, то есть разрешении на владение оружием. Да, сегодня госпошлина за одну такую пластиковую карточку с фотографией, фамилией, маркой оружия и его номером стоит 2 тысячи рублей. Если у вас 10 стволов, то каждые пять лет придется отдавать 20 тысяч. Дорого. Но какова будет цена единой лицензии? От чего она будет зависеть? Вряд ли останутся все те же 2 тысячи.
И настолько ли это удобно? Допустим, у человека пять ружей, и все записаны в одну лицензию. На охоту он взял одно ружье и единое разрешение. И случилось так, что потерял эту лицензию. Значит, ему вновь придется восстанавливать свои права на владение всеми пятью стволами.
А если человек решил прикупить еще несколько единиц оружия? Значит, ему придется выполнять все положенные упражнения для всех уже имеющихся стволов, чтобы добавить в общий список новые. Разве это упрощение процедуры?
Или, скажем, проверка продавцов специализированных магазинов. Известно, что есть регламент таких проверок. То есть продавцы знают, когда и в какой магазин конкретно придут ревизоры и контролеры. И могут с учетом этого графика построить свою работу. Здесь нет ничего особенного, так работают все торговые точки - от супермаркетов до газетных киосков. Да, бывают и внезапные проверки - все-таки речь идет об оружии. Вот тут и надо бизнес-сообществу добиться, чтобы такие проверки были серьезно обоснованы, а не стали скрытой формой вымогательства. И проводились корректно и в разумный срок, а не так, чтобы магазин закрывался на неделю. Какой уж тут бизнес.
Наверное, будет сломано много копий по поводу массово-габаритных макетов. Тут ситуация неоднозначна. С одной стороны, макет - это убитое оружие и продается без всяких разрешений. Но есть криминальные умельцы, способные его оживить. И разве это пустая предосторожность - спрятать "почти настоящий" автомат в сейф?
С другой стороны, вряд ли надо вводить для коллекционеров правила лицензирования.