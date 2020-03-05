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05.03.2020 18:09
Рубрика: Власть

Судят по себе

Предложено ввести присяжных в гражданские процессы
Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил подумать о введении судов присяжных в гражданских спорах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Надо подумать над тем, как расширить сферу суда присяжных заседателей, чтобы они могли участвовать и в гражданских процессах", - сказал Виктор Момотов.

Заявление прозвучало на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина, посвященному развитию судебной системы. Сегодня одна из популярных тем в правовом сообществе: возможное расширение полномочий судов присяжных.

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Напомним, в 2018 году прошла большая реформа: суды присяжных появились в районных судах, и полномочия коллегий судей из народа были расширены Некоторые эксперты рассчитывали, что теперь в год присяжными будет рассматриваться несколько тысяч дел. Пока этого не произошло.

За год районные суды рассмотрели дела в отношении 585 человек. Из них 428 подсудимых были признаны виновными, 153 человека оправданы. Дела еще 4 человек прекращены. Таким образом, доля оправдательных приговоров в коллегиях присяжных районных судов составила 26 процентов.

В судах областного уровня присяжными были рассмотрены дела в отношении 419 человек. Из них 337 граждан осуждены, 80 оправданы. Дела еще 2 человек прекращены.

Изначально законодатели достаточно осторожно подошли к расширению полномочий присяжных в ходе реформы.

Это объяснялось тем, что сначала надо решить технические вопросы: ввести коллегии присяжных в районных судах, посмотреть, как они будут работать, какие есть проблемы. Скажем, хватит ли залов заседаний, не возникнет ли сбоев при формировании коллегий и т.п.

Под компетенцию судов присяжных не попадут дела, содержащие гостайну

Сейчас суды присяжных районного уровня уже стали данностью, и пришло время подумать о расширении их полномочий. Соответствующие поручения недавно дал Верховному суду России глава государства. Предложения уже готовятся. Как рассказал в середине февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства. При этом под компетенцию судов присяжных не попадут дела, содержащие гостайну.

Фото: iStock
Верховный суд предложил расширить полномочия судов присяжных

В свою очередь, председатель Совета судей России Виктор Момотов подчеркнул, что у суда присяжных в России есть "огромный нереализованный потенциал". Но вместе с тем существует и ряд проблем, связанных с реализацией этого потенциала. Одна из них: сам процесс становится обременительным для присяжных. Судьям из народа нужно участвовать во всех заседаниях по уголовному делу, которые зачастую затягиваются на два, три месяца или больше. "Необходимо сделать все, чтобы процедура нахождения в суде была не такой обременительной. Нужно сделать так, чтобы граждане проводили в суде не два-три месяца, а несколько дней, неделю или в крайнем случае месяц". Сейчас, по его словам, кандидаты зачастую не приходят в суд по повестке. "Я специально общался с руководителями районных судов, чтобы обозначить эту проблему. Суд вызывает по 300 кандидатов, а приходят всего 20. Как правило, присяжные выбывают из коллегии без объяснения причин и без каких-либо мотивов", - рассказал Момотов.

По мнению экспертов, решать проблему надо с двух сторон. С одной - подумать о какой-то ответственности за неявку кандидатов в присяжные на отбор. Во многих странах такая ответственность есть. С другой - участие в процессе для присяжного не должно быть обременительным, а для этого тоже необходимо внести какие-то усовершенствования в процедуру.

"Следует отметить, что расширение компетенции суда присяжных - насущный вопрос настоящего момента, - сказал адвокат Вячеслав Голенев. - Поддерживаю расширение компетенции на экономические, должностные преступления, а также на мошенничество".

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