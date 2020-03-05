Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удостоена ордена Франциска Скорины. Она получила награду из рук президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе официального визита в республику, сообщает РИА Новости.

Указ о награждении был подписан еще в апреле прошлого года накануне 70-летнего главы Совфеда. Таким образом Александр Лукашенко отметил ее вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между странами, пояснила тогда пресс-служба белорусского лидера.

Агентство напоминает, что орден Франциска Скорины вручается за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, пропаганды культурного наследия белорусского народа, а также за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан, милосердие и другие благородные поступки.