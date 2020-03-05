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05.03.2020 22:17
Рубрика: Власть

Северный путь

Приняты основы госполитики в Арктике
Российская газета - Столичный выпуск № 49(8103)
Президент подписал указ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. Они определяют национальные приоритеты России в этом регионе. Среди них обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение Арктики как территории мира, обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктики и развитие ее ресурсной базы. Отдельно прописаны в основах развитие Севморпути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной артерии, охрана окружающей среды и защита традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
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"Основами госполитики предусмотрена разработка единой статистической и информационно-аналитической системы для мониторинга социально-экономического развития российской Арктической зоны и управления им, - рассказал "РГ" глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Фонд приступает к реализации этого проекта. Это будет динамическая математическая модель, учитывающая арктические ресурсы, логистику, экономические, экологические факторы и позволяющая рассчитывать сценарии развития Арктики и Севморпути в зависимости от скорости и масштаба экономических, социальных и климатических изменений. По сути, мы создадим первый в России цифровой двойник Севморпути".

По словам Чекункова, финансовые механизмы фонда уже в 2020 году задействуют для поддержки приоритетных проектов в Арктике. На первом этапе на это направят 15 млрд рублей.

Инфографика "Рг"/ Леонид Кулешов/ Елена Березина
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Арктика: битва за ресурсы

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