"Основами госполитики предусмотрена разработка единой статистической и информационно-аналитической системы для мониторинга социально-экономического развития российской Арктической зоны и управления им, - рассказал "РГ" глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Фонд приступает к реализации этого проекта. Это будет динамическая математическая модель, учитывающая арктические ресурсы, логистику, экономические, экологические факторы и позволяющая рассчитывать сценарии развития Арктики и Севморпути в зависимости от скорости и масштаба экономических, социальных и климатических изменений. По сути, мы создадим первый в России цифровой двойник Севморпути".

По словам Чекункова, финансовые механизмы фонда уже в 2020 году задействуют для поддержки приоритетных проектов в Арктике. На первом этапе на это направят 15 млрд рублей.