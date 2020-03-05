Президенты России и Турции нашли решение идлибского кризиса

Россия и Турция согласовали документ по урегулированию в Сирии, который должен положить конец страданиям жителей и значительно продвинуть вперед мирный процесс. В документе три пункта: с 6 марта действует режим прекращения огня, также будет создан двенадцатикилометровый коридор безопасности в районе трассы М4, а с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование на участке трассы М4. Об этом удалось договориться президентам двух стран на встрече в Кремле.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались около шести часов - дольше запланированного. Ситуация в Идлибской зоне настолько обострилась, что прямой личный разговор был просто необходим. Главы государств решили поговорить о возможных способах урегулирования, причем сначала - тет-а-тет.

Три часа главы государств говорили вдвоем, затем пригласили представителей делегаций - так предложил Эрдоган. В составе турецкой делегации прибыли глава МИД, министр обороны, министр казначейства и финансов и руководитель национальной разведки. Еще в середине дня было непонятно, удастся ли договориться, выйдут ли лидеры сделать заявления для прессы. Ближе к концу переговоров стало ясно: выйдут. У Москвы и Анкары могут быть разные подходы и разные оценки, но в критические моменты лидерам всегда удавалось найти точки соприкосновения.

Переговоры были непростые, но закончились позитивно, заявил Владимир Путин, отметив, что это уже третья встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом в этом году. Такой тесный личный контакт позволяет решать самые сложные вопросы.

Бандформирования в Идлибе с начала года резко нарастили активность, продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, констатировал Путин. С начала года на Хмеймим было 15 нападений, 1 марта была очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. И каждый раз в режиме реального времени об этом информировали турецких партнеров. "Боевикам удалось спровоцировать продолжение боевых действий. Есть потери и среди турецких военнослужащих", - сказал российский президент и выразил соболезнования.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты удавалось находить точки соприкосновения, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - констатировал Путин. Подтверждена также заинтересованность в продолжении совместной работы в рамках Астанинского формата.

Встрече предшествовала большая работа, интенсивные межведомственные консультации, отметил президент РФ и сообщил: был согласован документ, в котором изложены решения, выработанные с Эрдоганом в ходе более чем шестичасовых консультаций. "Мы исходим из принципов сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Убеждены также, что нельзя допустить ослабления борьбы с международным терроризмом", - сказал он. Путин надеется, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне, позволят прекратить страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для мирного процесса в Сирии.

Москва и Анкара исходят из принципа территориальной целостности Сирии

"Меня радует вновь наша встреча", - признался Эрдоган, отметив, что с Путиным они говорили искренне. "Турецко-российские отношения уходят глубоко корнями в историю... И наше самое большое желание - продолжить сотрудничество на основе взаимоуважения", - заметил он и пригласил российского коллегу в Турцию отметить столетие со дня установления дипломатических отношений.

Турецкий лидер напомнил, что после сочинского меморандума в Идлибе воцарилась относительная стабильность. Но с мая начались нападения на мирное население, что нарушило этот договор, и ответственность лежит на сирийском режиме, считает он. Эрдогану непонятно, как можно считать четыре миллиона жителей региона террористами и бомбить их. "Это неприемлемо", - сказал он, снова подчеркнув "жестокую позицию режима". В итоге у турецких границ оказались около 1,5 миллиона мирных жителей - беженцев. "Турция не будет стоять сложа руки", - объяснил он.

"Некоторое время назад мы с Россией достигли соглашения отправить подкрепление для стабилизации региона", - сообщил Эрдоган. Необходимо было образовать новый статус в Идлибе, и сегодня это подробно обсудили, добавил он. "Наша задача - еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в регионе", - заметил турецкий лидер. А также обеспечить возвращение беженцев домой. "Турция оставляет за собой право ответить на нападение со стороны режима своими силами", - предупредил он. "И мы с моим дорогим другом будем в контакте", - заверил Эрдоган.

"Продолжим работу по принципу территориальной целостности и политического единства Сирии", - сказал президент Турции. "Единственный ключ для разрешения вопроса - устойчивый мир и стабильность в рамках Женевского переговорного процесса", - заключил он.

Дополнительный протокол к меморандуму по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации на русском языке зачитал глава МИД России Сергей Лавров. Там говорится, что Россия и Турция привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, а также борьбе с терроризмом. Но угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана никакими предлогами, и сирийский конфликт не может иметь военного решения. Также в документе подчеркнута важность предотвращения ухудшения гуманитарного положения и защиты гражданских лиц без каких-либо предварительных условий и дискриминации.

Удалось договориться по трем основным пунктам:

1) прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации в полночь с 5 на 6 марта;

2) обеспечить коридор безопасности шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4, конкретные параметры в течение недели согласуют министерства обороны;

3) 15 марта начать совместное патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба до поселения Айн эль-Хабр. Документ подписан министрами обороны двух стран.