Принят закон об упрощении получения гражданства для украинцев и белорусов

- Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией, - сказал журналистам, комментируя принятие законопроектов, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Итак, иностранцев по результатам собеседования смогут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России. Также это касается случаев, если родственники ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.

Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком. Как указано в проекте, для этого нужно будет подать заявление.

Кроме того, с шести до трех месяцев сократится срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом речь идет о документах, поданных на территории РФ. А для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев.

Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников. Как напомнил Вячеслав Володин, уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Беларуси, Армении и других бывших советских республик.

Зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова поделилась мнением, что принятая мера позволит вернуться в Россию большему количеству соотечественников и поспособствует более эффективной защите их прав.

Она назвала важным при рассмотрении заявления о выдаче гражданства обращать внимание на биографию человека, его личностные ценности. "Важно учитывать его желание жить в России, разобраться в том, каких взглядов он придерживается, - отметила Епифанова. - Если соотечественник связывает свое будущее с нашей страной и желает принести ей пользу, то может получить все права гражданина".