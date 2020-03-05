Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории

За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, зима 2019-2020 годов была самой теплой. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До этого, по словам синоптика, самой теплой считалась зима 2015-2016 годов. Нынешняя же превзошла ее на 1,3 градуса. Вильфанд признается, что он лично не помнит, чтобы за целую зиму практически не было морозов.

Вильфанд отметил, что еще теплее зима была в Европе, а в США и Китае - третьей по показателю средней температуры.

Ранее сообщалось, что в Москве за зиму было зафиксировано 11 температурных рекордов. Сегодня воздух в столице может прогреться до плюс 10 градусов. Такая же теплая погода будет и в ближайшие дни.