Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука

"Вашингтон" уступил "Филадельфии" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из героев встречи стал российский защитник "летчиков" Иван Проворов, набравший два очка и наглухо прикрывший Александра Овечкина.

"Вашингтон" принимал "Филадельфию" на своей площадке. "Летчики" в последнее время наводят шороху в лиге, одержав шесть побед подряд. И у "Кэпиталз" был шанс прервать эту серию.

Главной проблемой для "Филадельфии" было нейтрализовать Александра Овечкина. Впрочем, не так давно российский защитник "летчиков" Иван Проворов поделился тем, как можно закрыть одного из лучших игроков НХЛ. "Надо играть к Овечкину близко, не давать ему бросать. Всей пятеркой не давать ему входить в зону. Играть самим больше с шайбой. Когда ты ее контролируешь и не отдаешь, то соперник не может забить", - сказал Проворов.

И сказанное ему удалось воплотить в жизнь. "Филадельфия" нейтрализовала Овечкина, а Проворов обошелся со старшим товарищем весьма жестко, приложив восьмой номер хозяев в борт.

"Филадельфия" уступала по ходу встречи 0:1, но ответила на это тремя голами. "Вашингтон" в конце второго периода сократил отставание до минимума, но гол Проворова на 48-й минуте предопределил исход встречи. Гости смогли отличиться еще раз и выиграли 5:2, продлив победную серию до семи матчей.

На счету Проворова, ставшего второй звездой матча, помимо заброшенной шайбы еще и голевая передача. Всего в этом сезоне на его счету 35 очков (12 шайб + 23 передачи).

Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не набрали очков.