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05.03.2020 07:48
Рубрика: Спорт

Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" уступил "Филадельфии" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из героев встречи стал российский защитник "летчиков" Иван Проворов, набравший два очка и наглухо прикрывший Александра Овечкина.
Иван Проворов. Фото: AP Photo/Nick Wass Иван Проворов. Фото: AP Photo/Nick Wass
Иван Проворов. Фото: AP Photo/Nick Wass

"Вашингтон" принимал "Филадельфию" на своей площадке. "Летчики" в последнее время наводят шороху в лиге, одержав шесть побед подряд. И у "Кэпиталз" был шанс прервать эту серию.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
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Главной проблемой для "Филадельфии" было нейтрализовать Александра Овечкина. Впрочем, не так давно российский защитник "летчиков" Иван Проворов поделился тем, как можно закрыть одного из лучших игроков НХЛ. "Надо играть к Овечкину близко, не давать ему бросать. Всей пятеркой не давать ему входить в зону. Играть самим больше с шайбой. Когда ты ее контролируешь и не отдаешь, то соперник не может забить", - сказал Проворов.

И сказанное ему удалось воплотить в жизнь. "Филадельфия" нейтрализовала Овечкина, а Проворов обошелся со старшим товарищем весьма жестко, приложив восьмой номер хозяев в борт.

"Филадельфия" уступала по ходу встречи 0:1, но ответила на это тремя голами. "Вашингтон" в конце второго периода сократил отставание до минимума, но гол Проворова на 48-й минуте предопределил исход встречи. Гости смогли отличиться еще раз и выиграли 5:2, продлив победную серию до семи матчей.

На счету Проворова, ставшего второй звездой матча, помимо заброшенной шайбы еще и голевая передача. Всего в этом сезоне на его счету 35 очков (12 шайб + 23 передачи).

Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не набрали очков.

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