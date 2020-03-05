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Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган начали переговоры по Идлибу в Кремле

Текст: Кира Латухина
Ситуация в Идлибе настолько обострилась, что нужен был прямой контакт, заявил президент России на встрече с турецким коллегой в Кремле. Сегодняшние решения значительно облегчат ситуацию, уверен глава Турции.

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот согласился приехать. "Нам, как всегда, есть о чем поговорить. А сейчас ситуация в Идлибе обострилась настолько, что, безусловно, требует нашего прямого личного контакта", - сказал он. А потом можно подключить к беседе и представителей делегации, как предложил Эрдоган, согласился российский лидер.

Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии: "Гибель людей - это всегда большая трагедия". Но добавил, что никто, в том числе и сирийская армия, не знали о месте их нахождения.

"За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. У сирийской армии серьезные потери", - констатировал президент РФ. "Поэтому, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, чтобы ничего подобного - а) не повторялось, б) - чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся очень внимательно и дорожим", - заметил он.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo
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Эрдоган поблагодарил за прием в Кремле и заметил, что собирались проводить встречу в Турции, но - "в связи с вашей работой над конституционными поправками - решили принять ваше предложение".

"Действительно, в Идлибе очень напряженная ситуация", - оценил турецкий лидер. "Считаю, что сегодняшние шаги и наши решения несомненно облегчат ситуацию", - добавил он.

"Между нашими странами отношения достигли пика. Это касается и обороны, и торговли. И главная задача - продвинуть и развивать такие отношения", - заключил Эрдоган.

Власть Работа власти Внешняя политика Российско-турецкие отношения Турецко-сирийский конфликт РГ-Фото

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