Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидеры проводят встречу на фоне напряженной обстановки в сирийской провинции Идлиб. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят способы урегулирования этого кризиса.

"Нам всегда есть, о чем поговорить, а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора", - подчеркнул Путин.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что сейчас внимание всего мира приковано к этой встрече в Кремле, а "шаги и решения, которые будут приняты, несомненно, облегчат ситуацию".