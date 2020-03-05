Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот

К 1 июля правительство должно провести инвентаризацию налоговых льгот. Такое поручение дал президент по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провел в феврале.

Также кабмин должен определить перечень льгот, которые носят инвестиционный характер.

С 2021 года правительство должно предоставить инвестиционные льготы налогоплательщикам, кроме тех, у кого есть статус резидента территорий опережающего развития или Свободного порта Владивосток. При этом они должны будут подписать соглашения, обязуясь осуществить инвестиции на территории России на определенных условиях и в фиксированные сроки. Иначе суммы не уплаченных в связи со льготами налогов нужно будет вернуть.

Владимир Путин также поручил оценить потребность дальневосточных регионов в дополнительных трудовых ресурсах для реализации инвестпроектов и рассмотреть вопрос о целесообразности создания специализированной межрегиональной инспекции в ФНС по контролю за правильностью исчисления компаниями, участвующими в нацпроектах, налогов, сборов и страховых взносов, полнотой и своевременностью их уплаты.