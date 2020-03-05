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05.03.2020 20:29
Рубрика: Власть

Путин: В критические моменты РФ и Турция находили точки соприкосновения

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия не всегда согласна с Турцией по оценкам происходящего в Сирии, но в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo
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По словам главы российского государства, находить общие подходы к решению международных проблем Москве и Анкаре позволил тесный личный контакт лидеров двух стран. Он также выразил уверенность, что договоренности, достигнутые с президентом Турции в Москве, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Отметим, встреча российского и турецкого лидеров проходила в Кремле, она продолжалась около 6 часов. За исключением протокольной части беседы в присутствии СМИ переговоры проходили за закрытыми дверями. Одной из главных тем переговоров стала ситуация в сирийском Идлибе.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения Ситуация в Сирии

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