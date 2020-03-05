Глава государства начал с примеров из "оборонки": "Пришла группа молодых людей из института... В институт в один наш и сделали "Искандер"... одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали "Пересвет"". "В высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются", - заметил он.

"Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию - мы реально на самом высоком уровне находимся. И в "гражданке" будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Все постепенно, но нарастает", - заверил Путин. На вопрос, кого можно считать примером для подражания, альтернативой американцу Илону Маску, президент назвал Касперского: "Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше".

Журналист сослался на опрос: половина молодых людей хочет уехать из страны. "Соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные", - заметил президент. "Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится все больше и больше", - добавил он. Чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране, государство должно делать для этого все больше. "И мы будем этим заниматься", - подчеркнул Путин. Хороших специалистов, которые остаются, все больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа, считает он.

То, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа

На вопрос, оправдывает ли конкурс "Лидеры России" ожидания, глава государства ответил утвердительно: "Вообще замечательные ребята". "У нас же не только этот конкурс "Лидеры России". "Россия - страна возможностей", там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает", - продолжил Путин. Причем это не конкурсы на какую-то должность. "Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции", - пояснил президент. А параллельно, когда с ними работают представители крупных компаний или министерств и ведомств, они сразу присматривают для себя работников. "И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт", - оценил глава государства.

Президент рассказал и о центре "Сириус", созданном для работы с талантливыми детьми. Идея принадлежала ему самому - когда пошли предложения разобрать или перевезти олимпийские объекты в Имеретинской долине. Но это примерно столько же, сколько новое построить, заметил Путин: "В конце концов я решил в другом месте построить новое". А объекты сначала хотел использовать для детского спорта, а потом подумал, что еще с Советского Союза есть система спецподготовки: физико-математические, биологические школы, музыкальные, балетные училища. "То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт - это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить", - пояснил глава государства.

Название "Сириус" Путин также придумал лично: "Самая яркая звезда на небосклоне - это Сириус. Там самые яркие ребята собираются"

"И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится", - вспомнил президент. И обосновал тогда: якобы "ваши хоккеисты набьют морду математикам". Но ничего подобного там не происходит. Потому что ребята-спортсмены с уважением относятся к сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях. Название "Сириус" Путин также придумал лично: "Самая яркая звезда на небосклоне - это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать".

"Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана еще в Советском Союзе", - продолжил глава государства. Дети приходят в "Сириус" на 21 день. Потом отбирают тех, у кого наибольшие перспективы. Особенно президенту нравится то, что спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, впервые идут посмотреть, как играют в хоккей или танцуют балет, приобщаются к физкультуре. "Очень здорово получилось, мне очень нравится", - подчеркнул Путин. В планах - сделать так, чтобы там была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. "Закольцуем это все", - заключил он.