Рапота подвел итоги реализации союзных программ в 2019 году

Совместные программы Союзного государства, по мнению Григория Рапоты, реализуются вовремя. Госсекретарь СГ подвел итоги совместной работы за истекший год на совещании, которое проходит в Минске с представителями заказчиков и исполнителей от Беларуси проектов и мероприятий в сферах образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, экологии и радиационной безопасности.

Рапота, которого цитирует БЕЛТА, напомнил, что в 2019 году "выполнялось несколько союзных программ. В их числе - программы, посвященные защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитию системы гидрометеорологической безопасности СГ, а также медицинская программа "Спинальные системы" (для лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника)".

Реализовывались союзные проекты, связанные с Белорусско-российским университетом в Могилеве и реконструкцией Брестской крепости. Кроме того, к числу совместных проектов Рапота отнес и "создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату. Он уже на стадии завершения", - добавил он.

Давая общую оценку выполненной работы в рамках СГ, госсекретарь признал, что "в принципе, ситуация благополучная". Естественно, констатировал он, возникают какие-то нюансы, но они, по его словам, не принципиальные. "В прошлом году хорошо использовались средства, даже с некоторой экономией. В текущем году сохранится достаточное финансирование, которое позволит эффективно работать", - резюмировал оратор.