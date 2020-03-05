Развитие физкультуры предлагается включить в стратегию развития спорта-2030

Задача улучшения здоровья россиян, одна из базовых задач национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение", предполагает внедрение в сознание людей стремления к здоровому образу жизни и, прежде всего, к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Причем вне зависимости от возраста и уровня доходов. Через 3-4 месяца стратегия развития спорта-2030 должна быть готова и представлена на обсуждение в правительстве, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Во Всероссийском обществе "Трудовые резервы" считают, что развитие физической культуры и массового спорта должно стать неотъемлемой частью стратегии-2030. Одно из предложений - построение единой системы физкультурных соревнований для школьников, студентов, пожилых людей, а также отдельное внимание предлагается уделить корпоративному спорту.

Для того, чтобы сделать качественные занятия физкультурой и спортом доступнее, необходимо создавать типовые региональные порталы для организации массовых спортивных мероприятий. При этом они должны быть объединены общей облачной платформой - например, в виде мобильного приложения, это поможет создать единый рейтинг участников массовых соревнований.

"На сегодняшний день общество сталкивается с проблемой неэффективной цифровизации спортивной отрасли. Наше предложение, в рамках стратегии 2030 - создать единый информационный портал в сфере спорта и здоровья, - сообщил "РГ" президент "Трудовых резервов" Илья Галаев. - На такой IT-платформе может храниться информация обо всех спортивных мероприятиях, в том числе и региональных, о спортивных школах, центрах подготовки, секциях, о судьях, тренерах и спортсменах. Каждый человек с помощью новой IT-системы может записаться в секцию, подать заявку на участие в соревнованиях, а также хранить в личном кабинете все данные о своих успехах".

Также в рамках платформы может формироваться единый рейтинг участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий, а каждый гражданин получит цифровой спортивный паспорт, - отметил эксперт. Еще одно преимущество такого подхода - полученная и постоянно обновляемая база данных даст возможность получить полную и объективную информацию о состоянии развития спорта в нашей стране.

В Минздраве России ранее заявляли, что большая роль в сохранении и улучшении здоровья нации отводится работодателям - их предлагается поощрять за соответствующие программы, действующие для сотрудников - от организации здорового питания на рабочем месте и заканчивая активным участием в регулярных занятиях спортом и соревнованиях. В "Трудовых резервах" предлагают рассмотреть возможность использовать налоговые преференции тем работодателям, которые смогут достигать определенных показателей по вовлечению персонала в занятия физической культурой и спортом, а также за создание собственной спортивной инфраструктуры. Возможно также создание физкультурно-спортивных клубов по месту работы по единым стандартам. Такие клубы, объединяющие работников одного предприятия, не только помогут улучшить здоровье сотрудников, но и будут благотворно влиять на микроклимат в трудовом коллективе.

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