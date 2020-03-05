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05.03.2020 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе сотрудница фирмы увеличила себе зарплату на миллион рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Уфе 31-летняя финансовый специалист одной из фирм начислила себе зарплату в размере около миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По данным ведомства, молодая женщина имела допуск к работе в спецпрограмме и к цифровой подписи директора. С 2013 по 2016 годы помимо основной зарплаты она ежемесячно начисляла себе дополнительную, подписывая платежные документы цифровой подписью директора и направляя в банк фиктивные поручения на выплаты, поступавшие на ее счет. Сообщается, что специалист таким образом незаконно получила от предприятия около миллиона рублей.

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину она признала и полностью возместила ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Уфы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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