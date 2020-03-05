В Уфе сотрудница фирмы увеличила себе зарплату на миллион рублей

В Уфе 31-летняя финансовый специалист одной из фирм начислила себе зарплату в размере около миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, молодая женщина имела допуск к работе в спецпрограмме и к цифровой подписи директора. С 2013 по 2016 годы помимо основной зарплаты она ежемесячно начисляла себе дополнительную, подписывая платежные документы цифровой подписью директора и направляя в банк фиктивные поручения на выплаты, поступавшие на ее счет. Сообщается, что специалист таким образом незаконно получила от предприятия около миллиона рублей.

Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину она признала и полностью возместила ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд Уфы.