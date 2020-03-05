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Текст:   Любовь Проценко 
12:49 05.03.2020

300 пятиэтажек будут снесены в Москве к 2022 году по программе реновации

В Москве к 2022 году будут снесены 300 пятиэтажек по программе реновации. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Москвичи получили супер-сервис для участников программы реновации

Он рассказал, что реализация программы реновации в городе идет полным ходом. Для жителей пятиэтажек, идущих под снос, уже строится 2,1 млн кв. м жилья, а 1,3 млн кв. м - проектируется. Все жители 300 домов, которые будут снесены за эти три года, получат новые комфортабельные квартиры в шаговой доступности от прежнего места жительства.

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