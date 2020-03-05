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05.03.2020 22:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной

Текст: Александр Мелешенко

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила журналистам, что ситуация по коронавирусу в столице остается стабильной, в городе есть только один человек с подтвержденным диагнозом - его лечат, он находится в удовлетворительном состоянии.

Фото: Пресс-центр департамента здравоохранения Москвы
В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

"В то же время мы наблюдаем, как ситуация развивается в Европе и тенденция по распространению там коронавируса нас не может не настораживать, - сказала она. - Поэтому сегодня мэром принят указ о повышенной готовности. В соответствии с ним предполагается реализация двух типов мер. Первый направлен на то, чтобы выявить лиц из особой группы риска и ввести их в режим самоизоляции. Вторая задача - обеспечить создание всей необходимой инфраструктуры и взаимодействие городских служб в случае распространения вируса по городу".

В частности, с сегодняшнего дня люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу обязаны сообщить свои контактные данные, чтобы с ними можно было оперативно связаться, рассказала заммэра.

Люди, прибывшие из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Испании и других стран из специального обновляемого перечня Роспотребнадзора, должны находиться в режиме самоизоляции - они не должны посещать места работы и учебы в течение двух недель после возвращения. Оформить больничный лист в это время они могут удаленно по телефону "горячей линии" 8-495-870-45-09, документ им доставит курьер. Факт пересечения границы будет проверяться через погранслужбу ФСБ.

Работодатели указом обязываются ежедневно измерять сотрудникам температуру и отстранять от работы тех, у кого она повышена.

Фото: EPA
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Содержит указ и поручение для Стройкомплекса Москвы - он должен обеспечить возможность быстрого развертывания инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций. Это связано с тем, что городская инфекционная больница №1 находится на реконструкции.

Развертывание быстровозводимой больницы необходимо на случай распространения инфекции в городе. "Пока место для этой мобильной больницы и ее мощность прорабатываются, - отметила Ракова. - Также на особый режим работы переводятся поликлиники. В первую очередь, они будут принимать пациентов на дому - речь идет о пациентах с признаками ОРВИ, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, а также людей пожилого возраста. Поэтому выездная служба поликлиник будет усилена".

При этом публичные мероприятия в Москве не отменяются. Принятые меры направлены на то, чтобы город жил обычной жизнью, подчеркнула заммэра.

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