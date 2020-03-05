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05.03.2020 16:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Более 170 работ короля поп-арта Энди Уорхола покажут в Новой Третьяковке

Текст: Наталья Лебедева
Более 170 работ короля поп-арта и одного из самых продаваемых художников современности Энди Уорхола можно будет увидеть с 24 апреля по 20 сентября в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Выставка "Я, Энди Уорхол" даже в анонсе впечатляет своими масштабами: площадь более 2500 квадратных метров, воссозданная легендарная "Серебряная фабрика" и лучшие картины, рисунки и серийные работы пионера поп-арта, собранные в одном месте.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Посетителям обещают показать полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Цветы", "Мао", а также "Десять портретов евреев ХХ века", "Дамы и господа", "Камуфляж", "Вымирающие виды", "Ковбои и индейцы" и многие другие. Займут отведенное им место "Двойной портрет", "Электрический стул", "Череп", "Везувий" и даже портреты Ленина.

Особая гордость организаторов - воссозданная "Серебряная фабрика". Арт-студия Уорхола, где он активно работал с 1962 года, в буквальном смысле была вся выкрашена серебряной краской, начиная от лифта, пожарной сигнализации и кончая бутылкой "Кока-колы". Именно здесь собиралась вся нью-йоркской богема, чтобы погрузиться в пучину абсолютной свободы.

Серебряный цвет или цвет проявления нарциссизма, как говорил художник, стал главной доминантой и его популярной инсталляции "Серебряные облака", которую тоже обещают показать в Москве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Полное погружение в творческую вселенную мастера эпатажа под названием "Я, Энди Уорхол" обеспечит показ видеоработ Уорхола и документальных фильмов о художнике. Отдельное внимание организаторы уделят сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, среди которых The Rolling Stones и The Velvet Underground. Также можно будет полистать модные американские журналы - Vogue, Glamour и Harper's Bazaar - в которых Уорхол работал в качестве иллюстратора, и полюбоваться коллекцией оригиналов журнала Interview, американскую версию которого Уорхол основал в 1969 году.

Помимо работ самого мастера поп-арта на выставке будут представлены работы фотографов из его окружения: Фреда Макдарры, Джерарда Маланги и Кристофера Макоса.

Куратором выставки выступил специалист по американскому искусству Джанни Меркурио.

Для посетителей готовят экскурсии, лекции и обучающие воркшопы.

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